Leo/Daniel Raih Emas Asian Games 2026, Komunikasi dan Doa Keluarga Jadi Kunci

Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, meraih medali emas Asian Games 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, mengungkap kunci keberhasilan meraih medali emas Asian Games 2026. Selain komunikasi dan menjaga pola permainan, mereka juga mendapat kekuatan doa dari keluarga tercinta.
Leo/Daniel menyabet medali emas setelah menumbangkan pasangan Tiongkok, Liang Weikeng/Wang Chang, lewat pertarungan sengit tiga gim. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Selasa (29/9), mereka menang dengan skor 19-21, 21-13, 21-18.
Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung ini meraih kemenangan comeback setelah tertinggal di gim pertama. Leo/Daniel berhasil bangkit pada gim kedua dan ketiga dengan permainan yang lebih agresif.
Daniel menyebut komunikasi dan saling menguatkan menjadi bagian penting dalam perjuangan mereka di partai final. Keduanya terus mengingatkan satu sama lain untuk tetap percaya diri hingga akhirnya mampu mengamankan kemenangan.
"Terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kami berdua tadi saling mengingatkan di permainan tadi. Terus juga kami bilang ke satu sama lain, kalau enggak sekarang kapan lagi (juara)," kata Daniel usai pertandingan, Selasa (29/9).
Leo juga menilai komunikasi dan kemampuan menjaga pola permainan menjadi faktor penting dalam keberhasilan mereka melewati pertandingan final. Dia turut mengapresiasi dukungan tim pendukung dan suporter yang memberikan energi tambahan selama pertandingan.
"Kami menjaga pola permainan dan kami menjaga komunikasi. Kami juga terima kasih sudah dibantu dengan tim pendukung, suporter dan semuanya. Alhamdulillah berjalan lancar," ujar Leo.
Bagi Leo, keberhasilan itu juga terasa emosional karena dia langsung teringat kepada orang tua, istri, dan seluruh keluarga yang terus memberikan dukungan. Menurutnya, medali emas Asian Games 2026 memiliki arti sangat penting.
"Ya pastinya ingat sama orang tua saya. Dan saya juga terima kasih sekarang untuk punya istri. Jadi istri saya mendoakan dan orang tua saya juga sama kakak saya, keluarga seluruh keluarga mendoakan," tuturnya.
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Jawa Pos
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