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Taufiq Ardyansyah
Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.34 WIB

Raih Bonus Emas Asian Games 2026, Zaki Ubaidillah Pilih Investasi dan Bangun GOR

Pebulu tangkis Zaki Ubaidillah mengalokasikan bonus medali emas beregu putra Asian Games 2026 untuk investasi dan membantu orang tua. (PBSI) - Image

Pebulu tangkis Zaki Ubaidillah mengalokasikan bonus medali emas beregu putra Asian Games 2026 untuk investasi dan membantu orang tua. (PBSI)

JawaPos.com - Zaki Ubaidillah punya cara sendiri memanfaatkan hasil kerja kerasnya di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Setelah membantu tim beregu putra Indonesia meraih medali emas, pebulu tangkis asal Sampang, Madura, itu memilih mengalokasikan uang apresiasi yang diterimanya untuk investasi.

PP PBSI memberikan apresiasi Rp 2 miliar kepada tim beregu putra atas medali emas tersebut.

Uang itu kemudian dibagikan kepada para pemain, termasuk Ubed-sapaan Zaki. Apresiasi itu diberikan pada acara tasyakuran PBSI di Pelatnas Cipayung, Rabu (7/10).

“Kalau buat saya sih tidak (jadi tekanan). Mungkin kalau dapat apresiasi atau prize money seperti itu, saya kadang kasih ke orang tua. Saya juga bikin GOR di rumah, buat investasi juga,” kata Ubed di Pelatnas PP PBSI Cipayung, Jakarta, Rabu (7/10) lalu.

Bagi Ubed, uang apresiasi tersebut tidak sekadar menjadi hasil dari pencapaian di lapangan.

Dia memilih mengubahnya menjadi aset yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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