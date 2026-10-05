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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 18.56 WIB

WTA Pastikan Hadiah Uang Setara bagi Petenis Putra dan Putri di Turnamen 1000 Mulai 2027

WTA pastikan hadiah uang setara bagi petenis putra dan putri di turnamen 1000 mulai 2027 (Flashscore) - Image

WTA pastikan hadiah uang setara bagi petenis putra dan putri di turnamen 1000 mulai 2027 (Flashscore)

JawaPos.com – Asosiasi Tenis Wanita (WTA) mengonfirmasi bahwa seluruh turnamen WTA 1000 gabungan akan memberikan hadiah uang yang setara bagi petenis putri dan putra mulai 2027.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (4/10), Kebijakan tersebut akan membuat Italian Open, Canadian Open, dan Cincinnati Open bergabung dengan sejumlah turnamen besar yang telah menerapkan kesetaraan hadiah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya WTA untuk memastikan kesetaraan kompetitif dan finansial bagi para atlet. WTA menilai kebijakan tersebut merupakan tonggak penting dalam perkembangan olahraga tenis.

Kesetaraan hadiah uang sebelumnya telah diterapkan pada sejumlah turnamen gabungan WTA 1000 di Indian Wells, Miami, Madrid, dan China.

United Cup serta empat turnamen Grand Slam juga telah memberikan hadiah uang yang sama kepada petenis putri dan putra.

Federasi Tenis Italia sebelumnya menargetkan kesetaraan hadiah di Italian Open pada 2025, tetapi target tersebut belum tercapai.

Ketua WTA Valerie Camillo menyebut pencapaian kesetaraan di seluruh turnamen WTA 1000 gabungan sebagai bukti komitmen organisasi terhadap para atlet.

Kalender WTA 2027 akan menghadirkan 55 turnamen yang tersebar di 26 negara dan wilayah. Sementara itu, WTA Finals akan digelar di Charlotte, North Carolina, selama setidaknya tiga tahun mulai 2027.

Penerapan kesetaraan hadiah di seluruh turnamen WTA 1000 gabungan diharapkan memperkuat posisi tenis sebagai salah satu cabang olahraga yang mendorong kesetaraan finansial.

Kebijakan tersebut sekaligus menandai perluasan standar kesetaraan hadiah yang sebelumnya telah diterapkan pada sejumlah turnamen besar dunia.

Editor: Novia Tri Astuti
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