Amanda Anisimova Akhiri Musim 2026 Lebih Awal untuk Fokus Pemulihan Cedera Tangan

Amanda Anisimova (Flashscore)
JawaPos.com – Petenis Amerika Serikat, Amanda Anisimova, memutuskan mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk fokus memulihkan cedera pergelangan tangan yang kembali kambuh.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (29/9), Petenis berusia 25 tahun itu terakhir kali bertanding pada US Open sebelum mengalami kekalahan pada babak ketiga dari petenis Rusia, Anastasia Potapova.
Anisimova kemudian mengundurkan diri dari Singapore Open dan China Open karena kondisi cedera tersebut.
Anisimova sebelumnya dijadwalkan mengikuti rangkaian turnamen di Asia, termasuk China Open di Beijing, tempat dirinya menjadi juara pada tahun lalu setelah mengalahkan Linda Noskova pada pertandingan final.
Melalui unggahan di Instagram, Anisimova menyampaikan bahwa dirinya perlu menangani kembali cedera pergelangan tangan dan memilih menggunakan sisa tahun ini untuk memulihkan kondisi.
Keputusan tersebut membuatnya tidak akan tampil pada Wuhan Open serta kemungkinan besar melewatkan WTA Finals karena peluang lolos ke turnamen tersebut semakin kecil.
Anisimova kini akan memusatkan perhatian pada proses pemulihan sebelum menghadapi musim kompetisi 2027.
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Jawa Pos
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