Netflix Kembali Hadirkan Six Kings Slam 2026 dengan Hadirkan 6 Petenis Elite Dunia

Six Kings Slam (Instagram @netflix)
JawaPos.com – Six Kings Slam 2026 dipastikan kembali digelar di Riyadh, Arab Saudi, dan akan disiarkan secara langsung melalui Netflix pada 21, 22, dan 24 Oktober 2026.
Dilansir dari laman resmi Netflix Tudum pada Rabu (29/7), Turnamen ekshibisi bergengsi tersebut kembali menghadirkan enam petenis putra terbaik dunia, yakni Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, dan Alex de Minaur. Jannik Sinner datang sebagai juara bertahan setelah memenangi dua edisi sebelumnya.
Sinner bertekad mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan Carlos Alcaraz pada partai final dua tahun berturut-turut. Sementara itu, Alcaraz dan Djokovic kembali meramaikan persaingan dengan target merebut gelar yang belum pernah mereka raih.
Alexander Zverev dan Taylor Fritz juga kembali tampil, sedangkan Alex de Minaur menjalani debutnya pada ajang tersebut.
Six Kings Slam menjadi salah satu acara olahraga unggulan dalam Riyadh Season yang mempertemukan enam petenis elite dalam format turnamen sistem gugur.
Ajang ini dikenal menghadirkan pengalaman menonton yang modern melalui penggunaan lebih dari 20 kamera, dukungan drone, teknologi robot, serta komentar dari para analis tenis. Seluruh pertandingan dapat disaksikan oleh pelanggan Netflix di berbagai negara tanpa biaya tambahan di luar langganan.
Sejak pertama kali digelar pada 2024, Six Kings Slam terus menarik perhatian pencinta tenis dunia karena menghadirkan deretan juara Grand Slam dalam satu turnamen ekshibisi. Edisi 2026 diharapkan kembali menyuguhkan persaingan sengit antara para petenis papan atas dunia di ANB Arena, Riyadh.
Kehadiran Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev, Fritz, dan De Minaur diprediksi menjadikan turnamen ini sebagai salah satu ajang tenis paling dinantikan tahun ini.
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