Iga Swiatek Kalahkan Elina Svitolina dan Pastikan Tiket Final Toronto 2026 Hadapi Elena Rybakina

JawaPos.com – Iga Swiatek memastikan tempat di final Toronto setelah mengalahkan petenis Ukraina, Elina Svitolina, dengan skor 6-3, 1-6, 6-3.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (14/8), Kemenangan tersebut mengantarkan unggulan ketujuh itu ke final pertamanya tahun ini dan memperbaiki rekornya menjadi 5-3 atas Svitolina.
Pertandingan sempat tertunda lebih dari satu jam akibat hujan, tetapi Swiatek mampu mengawali laga dengan meyakinkan dan unggul 4-0 pada set pertama.
Setelah Svitolina bangkit dan menyamakan permainan pada set kedua, Swiatek kembali meningkatkan penampilannya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan melalui permainan yang lebih konsisten.
Di final, Swiatek akan menghadapi Elena Rybakina yang sebelumnya menyingkirkan unggulan keempat, Coco Gauff, dengan skor 5-7, 6-2, 6-2.
Petenis Kazakhstan tersebut juga menunjukkan kemampuan bangkit setelah sebelumnya mengalahkan Naomi Osaka pada perempat final dan kini berpeluang meraih gelar ketiganya musim ini setelah kemenangan di Australian Open dan Stuttgart.
Swiatek mengaku puas mampu bangkit pada set ketiga setelah menghadapi tekanan dari Svitolina dan menilai peningkatan kualitas pukulannya menjadi kunci kemenangan.
Pertemuan dengan Rybakina menjadi tantangan besar bagi Swiatek sekaligus kesempatan untuk meraih gelar pertamanya tahun ini menjelang US Open yang dimulai pada 31 Agustus.
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Jawa Pos
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