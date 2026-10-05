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Senin, 5 Oktober 2026 | 17.46 WIB

MotoGP: Marc Marquez Pangkas Jarak Jadi Dua Poin, Jorge Martin Tertekan Jelang GP Indonesia

Marc Marquez memangkas jarak dengan Jorge Martin menjadi dua poin di klasemen MotoGP 2026 setelah menyapu bersih GP Jepang. (Dok. Crash) - Image

Marc Marquez memangkas jarak dengan Jorge Martin menjadi dua poin di klasemen MotoGP 2026 setelah menyapu bersih GP Jepang. (Dok. Crash)

JawaPos.com – Keunggulan Jorge Martin atas Marc Marquez di puncak klasemen MotoGP 2026 kembali menipis. Dari 12 poin sebelum Grand Prix Jepang, menjadi hanya dua angka. Situasi itu terjadi setelah Marc menyapu bersih sprint dan balapan utama di Motegi, Minggu (4/10).

Martin sebenarnya mengawali balapan dari pole position dan langsung memimpin. Sedangkan, Marc gagal menyalip pada tikungan pertama. Namun, alih-alih memaksakan diri, Marquez memilih menunggu kesempatan.

Strategi ‘bersabar’ itu penting. Apalagi, setelah Michelin mencoret ban belakang soft, usai muncul masalah blistering saat sprint.

Seluruh pembalap akhirnya memilih ban hard di belakang, yang baru pertama kali dijajal pada sesi warm-up Minggu pagi.

Nah, setelah beberapa lap memahami karakter ban, Marc mulai menekan. Pada lap kelima, dia sudah mencatat fastest lap.

Dia pun memangkas jarak dengan Martin sebelum melakukan manuver di tikungan 9 untuk merebut posisi terdepan.

Martin sebenarnya beberapa kali mencoba menekan. Namun, Marc mampu mempertahankan posisi hingga finis. “Jorge sempat mencoba menyerang. Tapi, saya kemudian meningkatkan ritme dan itu cukup untuk membuat dua lap terakhir lebih tenang,” ujar Marc di parc ferme.

Sementara itu, Martin mengakui tidak banyak yang bisa dilakukan untuk menyalip Marc.

“Saya merasa tampil hampir sempurna hari ini. Saya balapan dengan sangat mulus dan percaya diri. Namun, tetap saja saya tidak bisa menang,” ujar pembalap Aprilia tersebut.

Mandalika Jadi Ujian Marc

Marc telah meraih kemenangan ketiga dalam empat seri terakhir. Namun, dia akan menjalani tantangan lebih berat. Sebab, seri berikutnya berlangsung di Mandalika pada 9-11 Oktober akhir pekan ini. Sejak Grand Prix Indonesia digelar pada 2022, juara dunia MotoGP tujuh kali itu belum sekalipun menyelesaikan balapan utama di sana.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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