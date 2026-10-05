Timnas Indonesia vs Thailand: Adu Tajam Mitchell Baker dan Teerasak di Final FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Final FIFA ASEAN Cup 2026 mempertemukan Timnas Indonesia dan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam WIB. Duel lini depan menjadi salah satu perhatian utama dengan pertemuan Mitchell Baker dan Teerasak Poeiphimai.

Baker menjadi salah satu fenomena turnamen setelah mencetak lima gol saat Indonesia menghajar Bangladesh 9-2 pada laga terakhir Grup A. Torehan tersebut membuat penyerang Garuda itu kini mengoleksi sembilan gol dalam tujuh penampilan internasional.

Di kubu Thailand, Teerasak Poeiphimai juga menunjukkan ketajamannya sejak pertandingan pembuka. Striker berusia 24 tahun itu memborong dua gol ketika Thailand mengalahkan Pakistan 4-0 di Grup B.

Duel kedua pemain semakin menarik karena memiliki karakter yang berbeda. Baker dengan postur hampir dua meter menjadi ancaman dalam duel udara dan situasi bola atas di kotak penalti lawan.

Sementara itu, Teerasak yang memiliki tinggi 181 cm mengandalkan kelincahan serta pengalaman bermain di level internasional. Pengalamannya bersama tim nasional Thailand juga lebih panjang dibandingkan Baker.

Baker baru mencatat tujuh penampilan internasional. Sebaliknya, Teerasak telah memperkuat Thailand dalam 36 pertandingan.

Namun, dari sisi produktivitas, Baker memiliki catatan yang lebih mencolok. Ia telah mencetak sembilan gol dalam tujuh penampilan bersama Timnas Indonesia, termasuk lima gol dalam kemenangan atas Bangladesh.

Teerasak membutuhkan 12 penampilan bersama Thailand sebelum mencetak gol pertamanya untuk tim nasional. Kini, ia menjadi salah satu pemain penting di lini depan skuad Gajah Perang setelah langsung mencetak dua gol pada laga pembuka FIFA ASEAN Cup 2026.