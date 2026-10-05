Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Thailand: John Herdman Cari Penebusan

JawaPos.com – Indonesia pernah menaruh harapan besar kepada John Herdman untuk membawa pulang trofi Piala AFF 2026. Namun, harapan tersebut gagal terwujud.

Indonesia gagal total setelah tak mampu lolos dari fase grup.

Kini, kesempatan untuk menebus kegagalan itu terbuka di FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman yang sukses membawa Timnas Indonesia ke final hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa mempersembahkan trofi juara.

Namun, Herdman perlu bekerja ekstra. Sebab, lawan yang dihadapi Indonesia pada final malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) bukan tim sembarangan, yakni Thailand (siaran langsung Indosiar pukul 20.00 WIB).

Herdman mengakui tim Gajah Perang memiliki sejarah pertemuan yang lebih baik ketika menghadapi Indonesia. Selain itu, mereka lebih berpengalaman dalam turnamen internasional dan memiliki kedalaman skuad untuk melakukan rotasi pemain.

"Thailand telah memenangkan cukup banyak pertandingan melawan Indonesia. Jadi, saya yakin mereka akan percaya diri. Mereka memiliki sejarah mengalahkan Indonesia," ujar Herdman dalam konferensi pers kemarin (4/10).

Bukan hanya pengalaman yang menjadi perhatian mantan pelatih Timnas Kanada itu. Thailand juga memiliki fleksibilitas dalam permainan.

Meski begitu, Herdman melihat Indonesia memiliki modal untuk mengimbangi Thailand.

Dari sisi kualitas, lebih banyak pemain Garuda yang bermain di liga dengan level lebih tinggi.