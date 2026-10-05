Timnas Indonesia vs Thailand: Chanathip Punya Rekor Mengerikan, H2H 25-37

JawaPos.com – Final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, malam ini diprediksi bakal sengit.

Di kubu Thailand, ada satu pemain yang memiliki pengalaman panjang menghadapi skuad Garuda. Dia adalah Chanathip Songkrasin.

Chanathip tercatat enam kali tampil menghadapi Indonesia. Pertemuan pertama terjadi pada fase grup Piala AFF 2016 ketika Thailand menang 4-2. Dia kemudian kembali tampil dalam dua leg final pada edisi yang sama. Indonesia menang 2-1 pada leg pertama sebelum Thailand membalas dengan kemenangan 2-0 pada leg kedua.

Chanathip kembali menghadapi Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2022. Dia tampil saat Thailand menang 3-0 atas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2019.

Pertemuan terakhirnya terjadi pada final Piala AFF 2020. Chanathip mencetak dua gol saat Thailand menang 4-0 pada leg pertama, 29 Desember 2021. Dia kembali menjadi starter pada leg kedua yang berakhir 2-2 pada 1 Januari 2022.

Setelah hampir lima tahun, Chanathip akhirnya kembali bertemu Indonesia. Kali ini, dia datang dengan pengalaman menghadapi perubahan permainan Garuda yang menurutnya semakin berkembang.

"Sudah banyak perubahan. Semua negara di kawasan ASEAN mengalami perkembangan, khususnya Indonesia," ujar Chanathip dalam konferensi pers kemarin (4/10).

Pemain BG Pathum United itu kemudian menyoroti materi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini. Menurut dia, kualitas tersebut menjadi salah satu hal yang membuat pertemuan kali ini menarik.

"Indonesia memiliki banyak pemain berkualitas, termasuk pemain keturunan. Mereka juga memiliki pemain dengan kualitas fisik dan kemampuan teknik yang sangat tinggi," terangnya.