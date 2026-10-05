Tiongkok Juara Umum Asian Games 2026, Dominasi Ditopang 548 Atlet Debutan

Suasana upacara penutupan Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Mizuho Park Sports Stadium, Nagoya, Jepang, Minggu (4/10/2026). Tiongkok kembali menjadi juara umum Asian Games 2026 dengan 169 emas. Dominasi berlanjut setelah mencatatkan gelar ke-12 secara beruntun. (ANTARA/Arindra Meodia)
JawaPos.com – Tiongkok kembali menjadi juara umum Asian Games untuk ke-12 kalinya secara beruntun. Negeri Tirai Bambu itu menutup Aichi-Nagoya 2026 dengan capaian 169 medali emas, 89 perak, dan 83 perunggu.
Dominasi itu ditopang banyak wajah baru. Dari 815 atlet yang dikirim ke Jepang, 548 di antaranya berstatus debutan. Sebanyak 27 persen di antaranya bahkan merupakan atlet kelahiran setelah 2005.
Salah satunya adalah perenang 13 tahun Yu Zidi. Dia berhasil meraih tiga emas dalam debutnya di Aichi-Nagoya. Lalu, ada juga perenang 19 tahun Zhang Zhanshuo. Dia mengoleksi tujuh emas dari delapan nomor yang diikuti.
Zhang menjadi perenang pertama dalam sejarah Asian Games yang meraih tujuh emas dalam satu edisi.
“Saya sangat senang bisa meraih tujuh medali emas ini. Ke depan, tujuh emas tersebut akan menjadi motivasi yang lebih besar bagi saya,” ujar Zhang dikutip dari OCA.
Selain itu, ada juga Chen Yujie, 17, yang menjadi penentu kemenangan Tiongkok dalam estafet campuran 4x100 meter. Berlari sebagai pelari terakhir, dia melakukan comeback dan membawa Tiongkok unggul dengan selisih 0,09 detik dari Thailand.
Sedangkan di nomor lempar lembing ada Yan Ziyi. Atlet 18 tahun itu mencatat rekor Asian Games lewat lemparan 70,46 meter. Dia hanya membutuhkan satu percobaan untuk mencatat rekor tersebut.
“Asian Games kali ini sepenuhnya mencapai tujuan sebagai ajang pematangan tim. Para atlet tampil percaya diri, positif, dan terbuka, serta menunjukkan semangat, keteguhan, dan keberanian generasi muda Tiongkok di era baru,” ujar Gao Zhidan, Ketua Kontingen Tiongkok, dikutip dari Xinhua.
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