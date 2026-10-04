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Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.46 WIB

MotoGP: Marc Marquez Tak Terkendala Aspal Baru Motegi, Dominan di Sprint Race

Marc Marquez tampil dominan dan meraih kemenangan sprint ke-22 di MotoGP setelah finis terdepan di Sirkuit Motegi. (MotoGP.com) - Image

Marc Marquez tampil dominan dan meraih kemenangan sprint ke-22 di MotoGP setelah finis terdepan di Sirkuit Motegi. (MotoGP.com)

JawaPos.com – Marc Marquez nyaris tak tersentuh saat meraih kemenangan sprint di Sirkuit Motegi, Sabtu (3/10). Start dari posisi kedua, pembalap Ducati itu langsung mengambil alih posisi terdepan di tikungan 1 dan melaju sendiri hingga finis.

Dia menang dengan keunggulan 2,7 detik dari pembalap LCR Honda, Diogo Moreira.

Itu menjadi kemenangan sprint ke-22 Marc di MotoGP. Hasil tersebut membantu memangkas jarak dengan Jorge Martin yang berada di puncak klasemen menjadi tujuh poin.

"Target utamanya adalah berada di baris terdepan saat kualifikasi. Start dari posisi pertama atau kedua merupakan tempat terbaik untuk menjalani sprint,” ujar Marc di parc ferme.

Marc tampak tidak mengalami masalah berarti di atas aspal baru Motegi. Dia bahkan finis sembilan detik lebih cepat dibanding catatan Francesco Bagnaia saat meraih kemenangan sprint di sana musim lalu. Itu jadi modal bagi Marc untuk balapan utama hari ini.

"Tugas selesai, besok (hari ini) saatnya berjuang lagi,” tutur Marc.

Martin Hadapi Problem Ban

Sementara itu, masalah justru dialami Martin. Kondisi ban belakang pembalap Aprilia itu mengalami penurunan drastis di lap-lap akhir.

"Setelah tujuh atau delapan lap, ban belakang sisi kiri saya mulai mengalami penurunan drastis. Hingga akhirnya di dua lap terakhir, saya bahkan tidak menggeber gas secara penuh di trek lurus,” kata Martin.

Beruntung, dengan ban terseok-seok, Martin masih mampu finis kedua. Akan tetapi, dia mendapat penalti satu posisi karena track limits.

Hukuman yang sama juga dikenakan pada pembalap KTM Tech 3 Enea Bastianini yang sebenarnya finis ketiga.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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