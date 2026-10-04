Prediksi Skor Yunani vs Jerman di Liga Nations UEFA: Klopp Bisa Terjungkal

JawaPos.com — Yunani berpeluang kembali mengalahkan Jerman dalam lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027 di laga yang digelar Senin (5/10/2026) pukul 01.45 WIB, setelah sebelumnya menang 1-0 pada akhir September.

Piratiko -julukan Timnas Yunani- datang sebagai pemuncak Grup 2 League A dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, sedangkan Jerman masih berada di posisi ketiga dengan empat poin.

Yunani sedang menikmati periode internasional yang sangat positif dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan Liga Nations UEFA.

Tim asuhan Ivan Jovanovic membuka perjalanan dengan kemenangan 2-1 atas Serbia, kemudian membuat kejutan lewat kemenangan 1-0 atas Jerman sebelum bermain imbang 2-2 melawan Belanda.

Hasil imbang kontra Belanda sebenarnya terasa mengecewakan bagi Yunani karena mereka sempat unggul dua gol dalam pertandingan tersebut.

Meski akhirnya gagal mempertahankan keunggulan, tambahan satu poin tetap membuat Yunani kokoh di puncak klasemen Grup 2 dengan koleksi tujuh poin.

Kemenangan atas Jerman kembali akan menjadi modal penting bagi Yunani untuk menjaga posisi teratas sebelum menghadapi dua pertandingan terakhir grup melawan Belanda dan Serbia pada November.

Secara historis, Yunani tidak punya catatan bagus melawan Jerman karena kemenangan 1-0 pada akhir September menjadi kemenangan pertama mereka dari 11 pertemuan.

Piratiko juga memiliki momentum psikologis yang sulit diabaikan setelah berhasil menumbangkan DFB-Team dalam pertemuan terakhir.