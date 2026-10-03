Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan

JawaPos.com - Azerbaijan dan Lituania diprediksi kembali bermain imbang saat bertemu di Neftci Arena, Baku, dalam lanjutan Liga Nations UEFA, Minggu (4/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Kedua tim sama-sama belum terkalahkan di League D Grup 2. Namun, Azerbaijan masih mencari kemenangan setelah melewati delapan pertandingan beruntun tanpa hasil maksimal.

Azerbaijan Masih Mencari Kemenangan Azerbaijan datang ke pertandingan melawan Lituania dengan catatan dua hasil imbang di League D Grup 2.

Setelah bermain 1-1 melawan Lituania pada akhir September, tim asuhan Aykhan Abbasov kembali gagal menang ketika ditahan Liechtenstein 0-0 pada Kamis.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Azerbaijan menjadi delapan pertandingan di berbagai kompetisi.

Sebelumnya, Milli Komanda juga gagal meraih kemenangan sepanjang kiprah mereka di League C musim lalu hingga akhirnya terdegradasi ke League D.

Kondisi itu membuat laga di Baku menjadi kesempatan bagi Azerbaijan untuk mengakhiri tren buruk tersebut. Apalagi, mereka kembali menghadapi Lituania yang hanya unggul dua poin di klasemen Grup 2.

Namun, tekanan kompetisi kali ini relatif berbeda karena perubahan format Liga Nations UEFA mulai musim 2026/2027 membuat seluruh tim di League D tetap mendapatkan promosi ke League C.

Artinya, hasil pertandingan tidak lagi menentukan siapa yang naik kasta, meski performa tetap dapat berdampak terhadap peringkat dunia masing-masing negara.