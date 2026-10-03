Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

JawaPos.com - Swiss diprediksi kembali meraih kemenangan saat menjamu Slovenia pada lanjutan Liga Nations UEFA, Minggu (4/10/2026) pukul 01.45 WIB, di Thermoplan Arena, Lucerne.

La Nati datang dengan modal dua kemenangan dan enam poin, sementara Slovenia baru mengoleksi empat poin dari dua pertandingan di League B Grup 1.

Swiss Ingin Kuasai Puncak Grup Swiss sedang berada dalam momentum positif setelah menyapu bersih dua pertandingan awal Liga Nations UEFA dengan kemenangan.

Tim asuhan Murat Yakin tersebut sebelumnya mengalahkan Skotlandia 3-0 di Hampden Park pada Selasa, setelah menang dalam laga pembuka kompetisi.

Kemenangan telak atas Skotlandia memperlihatkan ketajaman Swiss meski mereka kehilangan sejumlah pemain penting.

Ricardo Rodriguez dan Nico Elvedi lebih dulu mencatatkan namanya di papan skor, sebelum Zeki Amdouni melengkapi kemenangan dengan gol ketiganya dalam dua pertandingan.

Hasil tersebut membuat Swiss mengoleksi enam poin dan berada di posisi teratas League B Grup 1.

Mereka kini hanya membutuhkan kemenangan atas Slovenia untuk semakin mengamankan posisi puncak sebelum menghadapi Makedonia Utara pada pertandingan berikutnya.

Catatan Swiss semakin menarik jika melihat status mereka di pentas internasional.