Prediksi Skor Irlandia vs Israel di Liga Nations UEFA: The Green Army Gasak Tim Tamu

JawaPos.com — Republik Irlandia diprediksi mengalahkan Israel 2-1 pada matchday keempat Liga Nations UEFA 2026/2027 di TSC Arena, Backa Topola, Serbia, Senin (5/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Hasil tersebut penting bagi Irlandia untuk menjaga peluang finis kedua Grup 3 League B setelah mengoleksi satu kemenangan dan satu hasil imbang dari tiga laga.

Republik Irlandia datang dengan modal lebih meyakinkan setelah meraih hasil imbang 2-2 melawan Austria pada pertandingan sebelumnya.

Troy Parrott kembali menjadi sorotan setelah mencetak gol solo apik dan mengeksekusi penalti untuk membawa timnya unggul 2-0 pada babak pertama.

Performa tersebut menjadi peningkatan besar dibanding kekalahan pada laga pembuka melawan Kosovo.

Dalam pertandingan tersebut, Republik Irlandia hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawan.

Parrott juga sedang berada dalam periode produktif bersama tim nasional.

Penyerang tersebut sudah mencetak sembilan gol dalam enam pertandingan kompetitif terakhir untuk Republik Irlandia, ditambah dua gol dalam menit bermain terbatas bersama Real Betis musim ini.

Pelatih Heimir Hallgrimsson tentu berharap ketajaman Parrott kembali menjadi pembeda.