Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

JawaPos.com - Finlandia dan Albania akan berhadapan pada matchday ketiga Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Olimpiade Helsinki, Sabtu (3/10) pukul 20.00 WIB.

Laga tersebut menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian karena kedua tim sama-sama belum kebobolan dalam dua pertandingan awal.

Albania untuk sementara berada di puncak klasemen Grup C1 dengan koleksi enam poin, sedangkan Finlandia menempati posisi kedua dengan empat poin.

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Albania mengawali kiprahnya di Nations League dengan kemenangan 2-0 atas Belarusia dan menggasak San Marino 3-0.

Dua kemenangan tersebut membuat Albania tampil sempurna dengan mengumpulkan enam poin dan Kuq e Zinjte juga belum sekalipun kebobolan.

Sementara itu, Finlandia mengawali kompetisi dengan menghancurkan San Marino 7-0 sebelum bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Belarusia.

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Hasil tersebut membuat Finlandia mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dengan pertahanan solid catatkan dua clean sheet.

Pertemuan di Helsinki menjadi kesempatan bagi Finlandia untuk memangkas jarak dengan Albania.