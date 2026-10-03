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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.10 WIB

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

Albania akan menghadapi tuan rumah Finlandia pada Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Albania) - Image

Albania akan menghadapi tuan rumah Finlandia pada Liga Nations UEFA 2026/2027. (Timnas Albania)

JawaPos.com - Finlandia dan Albania akan berhadapan pada matchday ketiga Grup C1 UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Olimpiade Helsinki, Sabtu (3/10) pukul 20.00 WIB.

Laga tersebut menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian karena kedua tim sama-sama belum kebobolan dalam dua pertandingan awal. 

Albania untuk sementara berada di puncak klasemen Grup C1 dengan koleksi enam poin, sedangkan Finlandia menempati posisi kedua dengan empat poin.

Albania mengawali kiprahnya di Nations League dengan kemenangan 2-0 atas Belarusia dan menggasak San Marino 3-0.

Dua kemenangan tersebut membuat Albania tampil sempurna dengan mengumpulkan enam poin dan Kuq e Zinjte juga belum sekalipun kebobolan.

Sementara itu, Finlandia mengawali kompetisi dengan menghancurkan San Marino 7-0 sebelum bermain imbang tanpa gol ketika menghadapi Belarusia.

Hasil tersebut membuat Finlandia mengoleksi empat poin dari dua pertandingan dengan pertahanan solid catatkan dua clean sheet.

Pertemuan di Helsinki menjadi kesempatan bagi Finlandia untuk memangkas jarak dengan Albania.

Kemenangan akan membuat persaingan di Grup C1 semakin terbuka, terlebih kedua tim saat ini menjadi penghuni dua posisi teratas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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