Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

JawaPos.com — Islandia diprediksi mengalahkan Bulgaria dengan skor 2-1 pada lanjutan Liga Nations UEFA 2026/2027 di Laugardalsvollur, Sabtu (3/10/2026) pukul 23.00 WIB.

Strákarnir okkar datang dengan modal kemenangan 3-0 atas Luksemburg, sedangkan Bulgaria baru mengoleksi satu poin dari dua pertandingan dan tampil tanpa pelatih permanen.

Islandia Mulai Bangkit di Liga Nations UEFA Islandia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah mengakhiri tujuh pertandingan tanpa kemenangan dengan kemenangan telak 3-0 atas Luksemburg pada pertandingan terakhir. Hasil tersebut membuat Strákarnir okkar memimpin Grup C4 setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Estonia pada 16 September.

Sebelum dua pertandingan tersebut, Islandia menjalani periode sulit dengan empat kekalahan dan dua hasil imbang dalam enam pertandingan sebelumnya. Catatan itu membuat awal perjalanan mereka di Liga Nations UEFA sempat diragukan, apalagi Islandia mengalami dua kali degradasi beruntun dalam dua edisi sebelumnya.

Namun, Arnar Gunnlaugsson berhasil membawa perubahan positif di skuad Islandia. Hasil imbang kontra Estonia kemudian kemenangan atas Luksemburg membuat Islandia belum terkalahkan dalam dua pertandingan Liga Nations UEFA musim ini.

Kepercayaan diri tuan rumah juga ditopang catatan kandang yang cukup solid. Islandia hanya kalah sekali dalam empat pertandingan kandang terakhir, termasuk ketika menahan Prancis 2-2 pada Oktober 2025.

Bulgaria Datang dengan Masalah Pelatih Bulgaria menghadapi pertandingan ini dalam situasi yang jauh lebih rumit setelah Aleksandar Dimitrov mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala. Keputusan tersebut diambil setelah Bulgaria hanya mampu bermain 0-0 melawan Estonia pada Selasa.



Dimitrov mengaku penampilan timnya sangat mengecewakan dan rencana permainan tidak berjalan sesuai harapan.



"Penampilan kami sangat kacau; rencana permainan tidak dijalankan, dan strategi high press pun tidak terwujud," ujar Dimitrov.



Selama 12 bulan menangani Bulgaria, Dimitrov mencatatkan tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan lima kekalahan. Kini, Atanas Ribarski dipercaya sebagai pelatih interim dan harus segera menemukan solusi untuk memperbaiki performa tim.



Bulgaria baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan Grup C4. The Lions sebelumnya kalah 1-2 dari Luksemburg pada laga pembuka, kemudian hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Estonia.

Rekor Tandang Jadi Modal Bulgaria Meski berada di dasar klasemen Grup C4, Bulgaria masih memiliki satu catatan yang bisa memberikan harapan. Pertandingan melawan Islandia menjadi laga tandang pertama mereka dalam Liga Nations UEFA musim ini.



Bulgaria datang dengan rekor tiga pertandingan tandang tanpa kekalahan, terdiri dari dua kemenangan dan satu hasil imbang. Statistik tersebut setidaknya memberi modal psikologis bagi tim tamu untuk menghadapi Islandia di Laugardalsvollur.



Islandia tetap memiliki alasan lebih kuat untuk percaya diri setelah mencatat kemenangan 3-0 pada pertandingan sebelumnya. Performa tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama mereka sejak mengalahkan Azerbaijan 2-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada November 2025.



Duel ini juga mempertemukan dua tim dengan kondisi yang berlawanan. Islandia sedang membangun momentum di puncak Grup C4, sementara Bulgaria harus beradaptasi dengan perubahan pelatih setelah baru meraih satu poin dari dua pertandingan.

Prediksi Susunan Pemain Islandia vs Bulgaria Islandia kemungkinan kehilangan Stefan Thordarson yang mengalami masalah otot ketika menghadapi Luksemburg. Hordur Magnusson diperkirakan mengisi lini belakang bersama Daniel Gretarsson, dengan Victor Palsson dan Logi Tomasson bermain sebagai bek sayap.



Albert Gudmundsson juga masih diragukan tampil akibat masalah pada bahu. Mikael Ellertsson dan Hakon Arnar Haraldsson diperkirakan mengisi posisi sayap untuk mendukung Orri Oskarsson serta Andri Gudjohnsen di lini depan.



Sementara itu, Bulgaria kemungkinan mengandalkan Lukas Petkov sebagai ujung tombak. Zdravko Dimitrov dan Marin Petkov dapat membantu serangan dari sisi sayap, sedangkan Daniel Naumov diprediksi menjadi penjaga gawang.



Komposisi tersebut memperlihatkan Bulgaria tetap memiliki sejumlah opsi ofensif meski datang dengan pergantian pelatih. Di lini belakang, Kristian Dimitrov dan Stefan Velkov diperkirakan menjadi pasangan bek tengah untuk meredam serangan Islandia.