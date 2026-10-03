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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 14.54 WIB

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

Luis de la Fuente dan Santi Denia pernah bekerja sama di Spanyol. Kini keduanya berhadapan saat Spanyol melawan Republik Ceko. (Bein Sports) - Image

Luis de la Fuente dan Santi Denia pernah bekerja sama di Spanyol. Kini keduanya berhadapan saat Spanyol melawan Republik Ceko. (Bein Sports)

JawaPos.com – Luis de la Fuente bertemu untuk kali pertama dengan Santi Denia di posisi berbeda. Sebelumnya, De la Fuente dan Denia pernah bekerja bersama di Las Rozas –kamp latihan Spanyol– selama 11 tahun (2013-2024) sebagai pelatih Spanyol kelompok umur (U-17, U-19, U-21, U-23).

Ketika De la Fuente berlanjut sebagai pelatih timnas utama, Denia yang baru memenangi emas Olimpiade Paris 2024, memilih hengkang.

Estadio Carlos Tartiere, Oviedo, dini hari nanti jadi panggung pertemuan De la Fuente dan Denia. Yaitu saat Spanyol menjamu Republik Ceko asuhan Denia dalam matchday ketiga grup A3 UEFA Nations League (siaran langsung RCTI/MNC Soccer Channel/K-Vision/RCTI+/Vision+ pukul 01.45 WIB).

“(Laga) ini akan seperti bermain catur dengan Luis. Dia menggerakkan (pion) yang ingin, aku akan menggerakkan (pion) yang lain,” ucap Denia seperti dilansir dari Marca.

Bukan hanya Denia. Pablo Amo, mantan asisten De la Fuente pada 2022-2025, kini jadi tangan kanan Denia di Ceko. Dari referensi Amo, Denia tahu bahwa Ceko akan jadi sasaran empuk andai memilih main bertahan lawan Rodri dkk.

“Kami harus mengelola semuanya. Pressing tinggi, blok dari tengah, blok rendah, pertahanan box-to-box, dan transisi. Jika bermain dengan blok rendah, mereka akan mengalahkanmu,” beber pelatih berusia 52 tahun itu.

Baena-Cubarsi Makin Berkembang

Di antara skuad yang dibawa De la Fuente kali ini, ada beberapa pemain yang pernah jadi senjata Denia di Spanyol kelompok umur. Antara lain Fermin Lopez, Alex Baena, dan Pau Cubarsi. Dua nama terakhir jadi kunci permainan Spanyol era De la Fuente, termasuk saat memenangkan Piala Dunia 2026.

Absen Nico Williams di posisi sayap kiri membuat Baena tetap dipercaya mengisi posisi itu. Cubarsi di lini belakang pun tidak tergantikan.

“Kedua pemain (Baena dan Cubarsi, Red) semakin berkembang dan peran mereka juga sangat vital di La Furia Roja (sebutan Spanyol, Red),” tutur Denia.

Hlozek sebagai The New Morata

Di sisi lain, striker Ceko Adam Hlozek seperti ditangani sosok yang tepat dengan adanya Denia. Sebab, sejak usia muda dia sudah disebut-sebut sebagai “The New Alvaro Morata”. Denia pun memperlakukannya seperti Morata, mantan striker sekaligus kapten La Furia Roja.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Marca
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