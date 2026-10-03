Lando Norris Minta Maaf, Jadi Korban Bullying Fans hingga Dapat Ancaman Pembunuhan

Lando Norris meminta maaf setelah mengkritik Franco Colapinto. Pembalap McLaren itu juga menyoroti bullying hingga ancaman pembunuhan. (Crash)
JawaPos.com - Lando Norris menjadi sasaran bullying di media sosial usai mengkritik Franco Colapinto di Grand Prix Azerbaijan pekan lalu. Pembalap McLaren itu bahkan mendapat ancaman pembunuhan.
Itu setelah dia menyerukan agar Colapinto dihukum karena menyebabkan kecelakaan beruntun di Baku yang membuatnya ikut tersingkir.
Norris akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Bukan hanya kepada Colapinto, tetapi juga terbuka kepada publik.
“Saya tidak harus menggunakan media sosial untuk menyampaikan. Namun, ada banyak kehebohan di luar sana, jadi saya rasa wajar untuk menunjukkan secara terbuka bahwa saya sudah meminta maaf,” kata Norris dikutip dari Sky Sports.
Namun, Norris tetap menyayangkan respons berlebihan dari penggemar di media sosial.
“Sampai batas tertentu, saya menghargai fanatisme tersebut. Namun, jika sudah menjurus pada perundungan daring atau ancaman pembunuhan, itu semua sudah jauh melampaui batas kewajaran,” kata Norris.
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