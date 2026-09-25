Jelang Balapan di Asia-Pasifik, Jorge Martin Tidak Perlu Operasi Lengan

Jorge Martin (Crash)
JawaPos.com – Kabar baik diterima Jorge Martin jelang rangkaian balapan MotoGP di Asia-Pasifik. Pembalap Aprilia Racing itu diberitahu tim dokter tidak perlu menjalani operasi untuk mengatasi masalah arm pump yang sempat mengganggu penampilannya.
Martin bermasalah dengan lengannya ketika tampil di GP San Marino pada 13 September lalu. Kondisi tersebut membuat kemampuan pengereman dan pengoperasian gas terganggu. Juara dunia 2024 itu pun harus kehilangan kecepatan dan mengakhiri balapan di posisi kelima.
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Kondisi Martin kemudian kembali diuji pada GP Austria di Red Bull Ring akhir pekan lalu (20/9). Hasilnya cukup positif. Pembalap kelahiran Madrid, Spanyol, 28 tahun lalu itu merebut pole position, memenangi sprint race, sebelum finis kedua pada balapan utama di belakang Pedro Acosta (KTM).
”Saya senang (dengan capaian di Red Bull Ring, Red). Kondisinya memang sulit karena saya tidak dalam kondisi 100 persen. Tetapi, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat di Misano,” ungkap Martin dikutip dari laman resmi MotoGP.
Martin juga memastikan keputusannya untuk tidak menjalani operasi dalam waktu dekat. ”Saya tidak akan menjalani operasi besok. Kami akan berusaha untuk terus seperti ini,” ucapnya.
Setelah GP Austria, Martin kembali berada di puncak klasemen pembalap. Dia mengoleksi 306 poin. Unggul 12 poin atas Marc Marquez (Ducati). Tantangan berikutnya adalah rangkaian balapan di Asia-Pasifik. Dimulai dari GP Jepang (4/10) dan berakhir di GP Qatar (8/11).
4 Oktober GP Jepang Sirkuit Motegi
11 Oktober GP Indonesia Sirkuit Mandalika
25 Oktober GP Australia Sirkuit Phillip Island
1 November GP Malaysia Sirkuit Sepang
8 November GP Qatar Sirkuit Lusail
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