Somkiat Chantra Kembali ke MotoGP untuk Gantikan Joan Mir yang Cedera di GP Jepang

JawaPos.com – Somkiat Chantra akan kembali tampil di MotoGP bersama tim pabrikan Honda untuk menggantikan Joan Mir yang mengalami cedera pada Grand Prix Jepang.

Dilansir dari laman Motorsport pada Kamis (24/9), Mir dipastikan absen pada dua seri berikutnya, yakni GP Jepang dan GP Indonesia, setelah dinyatakan belum fit secara medis untuk kembali berlomba.

Namun, Chantra untuk sementara baru dipastikan tampil di Sirkuit Motegi karena jadwal GP Indonesia bertepatan dengan putaran kedua terakhir World Superbike di Estoril pada 9-11 Oktober.

Chantra sebelumnya menjalani enam musim di Moto2 pada 2019 hingga 2024 dengan catatan dua kemenangan dan enam podium dari 106 balapan.

Pembalap asal Thailand itu kemudian naik ke MotoGP pada 2025 bersama LCR Honda untuk menggantikan Takaaki Nakagami, tetapi hanya mengumpulkan tujuh poin dari 17 kali start dan menempati posisi ke-26 klasemen akhir.

Pada 2026, Chantra beralih ke World Superbike bersama Honda dan telah mengoleksi 10 poin serta berada di posisi ke-20 klasemen sementara.

Honda memilih Chantra untuk GP Jepang setelah Nakagami yang sebelumnya menggantikan Mir di GP Austria dijadwalkan tampil sebagai pembalap wildcard bersama tim penguji Honda.

Situasi tersebut membuat Honda harus menentukan pembalap pengganti Mir untuk GP Indonesia, karena Chantra dijadwalkan mengikuti World Superbike di Estoril, sedangkan Nakagami akan menjalani pengujian pribadi di Sepang pada 14-15 Oktober.