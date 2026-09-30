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Kamis, 1 Oktober 2026 | 02.39 WIB

EA Sports FC 27 Kena Bug, Pemain Perempuan Hanya Tampil dengan Pakaian Dalam

EA siapkan perbaikan untuk bug EA Sports FC 27. (@easportsfc/Instagram) - Image

EA siapkan perbaikan untuk bug EA Sports FC 27. (@easportsfc/Instagram)

JawaPos.com - EA Sports mengonfirmasi adanya gangguan teknis dalam gim sepak bola EA Sports FC 27. Sejumlah karakter pemain perempuan tampil tanpa seragam dan hanya mengenakan pakaian dalam hitam dalam beberapa adegan. 

EA Sports FC 27 sebelumnya telah resmi dirilis secara global, termasuk di Indonesia pada 25 September 2026.

Namun, pengguna yang mendapatkan akses lebih awal sejak 18 September melaporkan adanya masalah pada model karakter perempuan dalam gim.

Karakter perempuan itu terlihat tanpa perlengkapan pertandingan ketika muncul dalam sejumlah adegan sinematik.

Bug itu dilaporkan terjadi ketika karakter berada di ruang ganti, lapangan, hingga dalam adegan perayaan gol.

Kehadiran pemain dan tim perempuan sendiri sebenarnya bukan hal baru dalam gim sepak bola buatan EA.

Pemain perempuan pertama kali diperkenalkan ke dalam seri FIFA melalui FIFA 16 yang dirilis pada September 2015.

Bug pada EA Sports FC 27 itu muncul hampir satu dekade setelah EA mulai menghadirkan pemain perempuan ke dalam seri gim sepak bola.

Dilansir dari The Athletic, Electronic Arts (EA) mengakui adanya masalah tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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