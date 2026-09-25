Sah! Nintendo Dapat Ganti Rugi Rp 72 Miliar dari Penjual Gim Bajakan

Nintendo of America. (Engadget)
JawaPos.com - Nintendo of America memenangkan gugatan hukum terhadap seorang individu yang diduga menjual gim Nintendo Switch versi bajakan. Dalam perkara tersebut, Nintendo memperoleh ganti rugi sebesar USD 4,5 juta atau sekitar Rp 72 miliar.
Seperti dilansir dari Engadget, pihak yang digugat adalah James Williams. Williams ini dikenal secara daring dengan nama pengguna Archbox. Williams juga dilaporkan pernah menjadi moderator komunitas Reddit r/SwitchPirates, yang dikenal sebagai forum terkait pembajakan gim Nintendo Switch.
Komunitas tersebut hingga kini masih aktif. Namun, berdasarkan laporan Aftermath, nama Williams saat ini sudah tidak tercantum dalam daftar moderator komunitas tersebut.
Gugatan Nintendo terhadap Williams pertama kali diajukan pada 2024 lalu. Dalam dokumen perkara, Nintendo menyebut Williams sebagai "operator, pengawas, dan penggerak utama di balik sejumlah 'Pirate Shop' (toko penyedia konten bajakan, Red)."
Perkara tersebut kemudian dimenangkan Nintendo secara default. Williams tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan ke pengadilan sehingga perkara diputus tanpa adanya perlawanan dari pihak tergugat.
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