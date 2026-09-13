Roblox Kembangkan AI dan Perluas Platform Gim Canggih

ILUSTRASI: Roblox. (@Roblox/X)
JawaPos.com - Roblox memperluas kemampuan pembuatan gim berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi kreator untuk menghadirkan karya mereka di lebih banyak platform. Sejumlah pembaruan tersebut diumumkan dalam Roblox Developer Conference (RDC).
Seperti dilansir dari TechCrunch, salah satu fitur yang diperluas adalah Build, alat yang memungkinkan pengguna membuat gim melalui perintah menggunakan bahasa alami. Fitur tersebut sebelumnya diperkenalkan pada Juli dan awalnya hanya tersedia di Selandia Baru.
Kini, Roblox memperluas akses Build ke Serbia dan Singapura. Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur tersebut melalui perangkat desktop sehingga proses pembuatan gim dapat dilakukan pada layar yang lebih besar.
Roblox turut membekali Build dengan pustaka aset baru serta kontrol iteratif. Perusahaan juga menyiapkan kemampuan untuk menghasilkan adegan berdasarkan perintah teks yang akan hadir pada akhir tahun ini. Fitur tersebut nantinya juga tersedia di Roblox Studio.
Tak hanya menyederhanakan proses pembuatan, Roblox juga ingin memperluas tempat sebuah gim dapat dimainkan. Kreator nantinya bisa merilis gim sebagai aplikasi terpisah untuk perangkat seluler, PC, dan konsol, dengan Roblox tetap berperan sebagai mesin gim (game engine) di baliknya.
Menjelang akhir tahun, pemain juga akan dapat masuk ke dalam gim secara langsung melalui peramban (browser) menggunakan tautan. Langkah ini membuat karya kreator tidak lagi sepenuhnya bergantung pada akses melalui platform Roblox.
Selain itu, Roblox menyiapkan peningkatan kemampuan karakter non-pemain atau NPC (non-player character). Salah satunya adalah NPC yang dapat membantu melakukan uji coba gim (playtest), yang dijadwalkan hadir pada akhir tahun ini.
Kreator juga nantinya dapat menghadirkan mode luring dalam gim mereka. Dengan fitur tersebut pemain tetap dapat memainkan gim ketika berada di lokasi dengan koneksi jaringan yang lemah.
Dari sisi interaksi antarpemain, Roblox menambahkan tab obrolan teman (Friends chat) yang tetap tersedia ketika pengguna berpindah dari satu gim ke gim lainnya. Fitur tersebut juga mendapatkan dukungan pengetikan suara (voice typing).
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