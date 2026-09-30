Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 30 September 2026 | 22.32 WIB

Asian Games 2026: Ganda Putri Padel Novela/Beatrice Lalui Hambatan Pertama

Beatrice Gumulya - Image

Beatrice Gumulya

JawaPos.com - Ganda putri padel Indonesia Novela Putria/Beatrice Gumulya, melalui pertandingan pertama mereka dalam Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan kemenanangan 6-3, 6-1.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Higashi Sports Center, Nagoya, hari ini, Novela/Beatrice menundukkan Iran guna mengamankan tiket ke perempat final.

"Pas tahu lawannya Iran juga mereka bagus. Jadi kami lebih waspada lah sama permainan mereka, jadi kami berusaha bermain sebaik mungkin," kata Beatrice setelah pertandingan.

Seharusnya, Novela/Beatrice tampil pada babak 32 besar pembuka yang digelar Selasa (29/9), namun mereka mendapat bye sehingga laga hari ini menjadi yang pertama bagi mereka.

Karena baru pertama bertanding di lapangan tersebut, Beatrice menyebut hal itu berdampak pada kesulitan beradaptasi pada awal gim.

"Kami cukup solid walaupun awal main agak slow start juga. Ada nervous-nya juga karena ini pertandingan besar pertama kami membela Indonesia," ujar Beatrice.

Pasca pertandingan hari ini, Novela/Beatrice juga mendapat masukan dari pelatih.

Menurut mereka, aspek teknis dan kemampuan sudah tidak perlu diragukan. Namun pelatih juga tetap mengingatkan Novela/Beatrice agar menjaga mental dan semangat pertandingan.

"Yang penting bagaimana kami bisa menjaga mental dari awal agar bisa mengatasi nervous-nya tadi," pungkas Beatrice.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Melangkah ke Semifinal Voli Pantai - Image
Sports

Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Melangkah ke Semifinal Voli Pantai

Rabu, 30 September 2026 | 22.32 WIB

Prediksi Skor Uzbekistan vs Jepang di Semifinal Asian Games 2026: Samurai Biru Bakal Menang! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Uzbekistan vs Jepang di Semifinal Asian Games 2026: Samurai Biru Bakal Menang!

Rabu, 30 September 2026 | 22.32 WIB

Asian Games 2026: Krisna Septiana Finis Posisi 9 Kayak Tunggal Putra, Tiongkok Raih Emas - Image
Sports

Asian Games 2026: Krisna Septiana Finis Posisi 9 Kayak Tunggal Putra, Tiongkok Raih Emas

Rabu, 30 September 2026 | 22.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore