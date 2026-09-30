Asian Games 2026: Ganda Putri Padel Novela/Beatrice Lalui Hambatan Pertama

Beatrice Gumulya
JawaPos.com - Ganda putri padel Indonesia Novela Putria/Beatrice Gumulya, melalui pertandingan pertama mereka dalam Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan kemenanangan 6-3, 6-1.
Dalam pertandingan yang berlangsung di Higashi Sports Center, Nagoya, hari ini, Novela/Beatrice menundukkan Iran guna mengamankan tiket ke perempat final.
"Pas tahu lawannya Iran juga mereka bagus. Jadi kami lebih waspada lah sama permainan mereka, jadi kami berusaha bermain sebaik mungkin," kata Beatrice setelah pertandingan.
Seharusnya, Novela/Beatrice tampil pada babak 32 besar pembuka yang digelar Selasa (29/9), namun mereka mendapat bye sehingga laga hari ini menjadi yang pertama bagi mereka.
Karena baru pertama bertanding di lapangan tersebut, Beatrice menyebut hal itu berdampak pada kesulitan beradaptasi pada awal gim.
"Kami cukup solid walaupun awal main agak slow start juga. Ada nervous-nya juga karena ini pertandingan besar pertama kami membela Indonesia," ujar Beatrice.
Pasca pertandingan hari ini, Novela/Beatrice juga mendapat masukan dari pelatih.
Menurut mereka, aspek teknis dan kemampuan sudah tidak perlu diragukan. Namun pelatih juga tetap mengingatkan Novela/Beatrice agar menjaga mental dan semangat pertandingan.
"Yang penting bagaimana kami bisa menjaga mental dari awal agar bisa mengatasi nervous-nya tadi," pungkas Beatrice.
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