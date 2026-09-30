Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Melangkah ke Semifinal Voli Pantai

JawaPos.com - Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi melangkah mulus ke semifinal voli pantai Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah dalam perempat final di Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan, Rabu, mengatasi pasangan Tiongkok Song Jinyang/Wang Yanwei dengan 21-19, 21-18.

Satu tiket semifinal ini memperpanjang langkah unggulan ketiga tersebut untuk mempersembahkan medali kepada Indonesia.

Memulai gim pertama, Bintang/Sofyan mencoba tampil keluar meski Song/Wang begitu rapi dalam menahan serangan mereka.

Bintang/Sofyan bermain jauh lebih tenang hingga akhir gim pertama untuk menang 21-19.

Pada gim kedua, Bintang/Sofyan tak menurunkan tempo permainan untuk terus meladeni permainan terbuka Song/Wang.

Kejar mengejar poin terus terjadi hingga membuat Bintang/Sofyan kesulitan. Namun usaha di ujung gim kedua mengantarkan Bintang/Sofyan menang 21-18.

Pada babak semifinal Bintang/Sofyan akan bersua pasangan tuan rumah Jepang, Kota Kurosawa/Taito Mizumachi.