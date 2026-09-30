Asian Games 2026: Bintang/Sofyan Melangkah ke Semifinal Voli Pantai

Timnas bola voli putra Indonesia Bintang Akbar/Sofyan Rachman beraksi pada pertandingan semifinal turnamen Beach Pro Tour (BPT) Futures Qingdao 2025, China, Minggu (15/6/2025). (ANTARA)
JawaPos.com - Bintang Akbar/Sofyan Rachman Efendi melangkah mulus ke semifinal voli pantai Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah dalam perempat final di Hekinan Ryokuchi Beach Court, Hekinan, Rabu, mengatasi pasangan Tiongkok Song Jinyang/Wang Yanwei dengan 21-19, 21-18.
Satu tiket semifinal ini memperpanjang langkah unggulan ketiga tersebut untuk mempersembahkan medali kepada Indonesia.
Memulai gim pertama, Bintang/Sofyan mencoba tampil keluar meski Song/Wang begitu rapi dalam menahan serangan mereka.
Bintang/Sofyan bermain jauh lebih tenang hingga akhir gim pertama untuk menang 21-19.
Pada gim kedua, Bintang/Sofyan tak menurunkan tempo permainan untuk terus meladeni permainan terbuka Song/Wang.
Kejar mengejar poin terus terjadi hingga membuat Bintang/Sofyan kesulitan. Namun usaha di ujung gim kedua mengantarkan Bintang/Sofyan menang 21-18.
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Pada babak semifinal Bintang/Sofyan akan bersua pasangan tuan rumah Jepang, Kota Kurosawa/Taito Mizumachi.
Kota/Taito melangkah ke semifinal setelah mengatasi Wu Jiaxin/Zhou Chaowei dari Tiongkok dengan 2-1.
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