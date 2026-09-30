Asian Games 2026: Krisna Septiana Finis Posisi 9 Kayak Tunggal Putra, Tiongkok Raih Emas

JawaPos.com - Atlet kano slalom Indonesia Krisna Septiana menempati peringkat kesembilan pada final nomor kayak tunggal putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Yahagigawa Canoe Slalom Course, Rabu.

Krisna mencatat waktu lintasan 112,69 detik, namun mendapat tambahan penalti 56 detik sehingga membukukan total waktu 168,69 detik.

Krisna terpaut 77,28 detik dari atlet Tiongkok, Hu Zhaoshan yang memastikan medali emas dengan total waktu 91,41 detik tanpa penalti.

Medali perak diraih wakil Jepang Tanaka Yuuki dengan catatan 92,87 detik, sedangkan perunggu menjadi milik Alexandr Korobov dari Kazakhstan yang membukukan 94,48 detik.

Krisna menjadi satu dari 10 atlet yang tampil pada babak final setelah sebelumnya melewati semifinal nomor kayak tunggal putra.

Pada final, Krisna berada di atas atlet Nepal Bijaya Majhi yang menempati posisi ke-10 dengan total waktu 311,14 detik.

Sementara itu, sejumlah atlet yang mencatat waktu lebih cepat pada semifinal tidak tampil di final karena ketentuan jumlah wakil setiap negara, termasuk Kazuya Adachi dari Jepang dan Quan Xin dari China.