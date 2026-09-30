Asian Games 2026: Krisna Septiana Finis Posisi 9 Kayak Tunggal Putra, Tiongkok Raih Emas

Pedayung Krisna Septiana memacu perahunya pada final man kayak (MK1) PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Waduk Keuliling Indrapuri, Aceh Besar, Aceh, Kamis (12/9/2024). Krisna Septiana berhasil meraih medali emas setelah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 00,715 detik. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/pras.
JawaPos.com - Atlet kano slalom Indonesia Krisna Septiana menempati peringkat kesembilan pada final nomor kayak tunggal putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Yahagigawa Canoe Slalom Course, Rabu.
Krisna mencatat waktu lintasan 112,69 detik, namun mendapat tambahan penalti 56 detik sehingga membukukan total waktu 168,69 detik.
Krisna terpaut 77,28 detik dari atlet Tiongkok, Hu Zhaoshan yang memastikan medali emas dengan total waktu 91,41 detik tanpa penalti.
Baca Juga:Prediksi Skor Korsel U-23 vs Tiongkok U-23 di Semifinal Asian Games 2026: Taegeuk Warriors Menang!
Medali perak diraih wakil Jepang Tanaka Yuuki dengan catatan 92,87 detik, sedangkan perunggu menjadi milik Alexandr Korobov dari Kazakhstan yang membukukan 94,48 detik.
Krisna menjadi satu dari 10 atlet yang tampil pada babak final setelah sebelumnya melewati semifinal nomor kayak tunggal putra.
Pada final, Krisna berada di atas atlet Nepal Bijaya Majhi yang menempati posisi ke-10 dengan total waktu 311,14 detik.
Sementara itu, sejumlah atlet yang mencatat waktu lebih cepat pada semifinal tidak tampil di final karena ketentuan jumlah wakil setiap negara, termasuk Kazuya Adachi dari Jepang dan Quan Xin dari China.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022