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Antonius Oskarianto Adur
Rabu, 30 September 2026 | 22.32 WIB

Prediksi Skor Uzbekistan vs Jepang di Semifinal Asian Games 2026: Samurai Biru Bakal Menang!

Timnas Jepang diprediksi menang lawan Uzbekistan U23. (Dok. IG/Japanese Football Association) - Image

Timnas Jepang diprediksi menang lawan Uzbekistan U23. (Dok. IG/Japanese Football Association)

JawaPos.com - Tim nasional Uzbekistan U-23 akan menghadapi tim tuan rumah timnas Jepang U-23.

Laga semifinal Asian Games 2026 tersebut bakal dimainkan di Nagai Stadium, Rabu (30/9) pukul 17.30 WIB.

Prediksi skor Uzbekistan vs Jepang

Uzbekistan dan Jepang sudah sering bertemu di berbagai kompetisi dan laga persahabatan. Melansir Transfermarkt, kedua tim sudah bertemu di enam laga dan saling mengalahkan.

Bermain di depan publik sendiri, membuat Jepang akan mengalahkan Uzbekistan. Laga diprediksi berakhir dengan skor 2-1.

Selama Asian Games 2026, Jepang U-23 menjadi tim yang sangat produktif. 13 gol berhasil dikoleksi tim asuhan Go Oiwa hingga babak perempat final saat mengalahkan Korea Utara U-23.

Lini pertahanan Jepang U-23 juga tampil sangat tangguh sepanjang Asian Games 2026. Tim Samurai Biru tidak pernah kebobolan dan selalu clean sheet di setiap laganya.

Sementara Uzbekistan U-23 memiliki lini depan yang sangat tajam. Tim asuhan Ravshan Khaydarov itu memiliki koleksi 12 gol selama kompetisi berlangsung.

Tim Serigala Putih menunjukkan ketangguhan lini belakangnya. Terbukti, hanya satu gol yang bersarang di gawang Uzbekistan U-23 saat laga melawan Filipina U23.

Menarik dinantikan duel Uzbekistan U-23 melawan Jepang U-23. Apakah bakal ada kejutan dari laga semifinal nanti? Patut dinantikan.

Editor: Banu Adikara
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