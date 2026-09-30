Veddriq Leonardo Pede Jalani Babak Perempat Final Speed Panjat Tebing Putra

Atlet panjat tebing Indonesia Veddriq Leonardo saat turun usai berlomba pada kualifikasi nomor speed putra Asian Games 2026 di Portmesse Nagoya Exhibition Hall, Nagoya, Aichi, Jepang, Rabu (30/9/2026). Veddriq lolos ke perempat final setelah menempati posisi kelima pada babak kualifikasi dengan catatan waktu 4,78 detik. ANTARA FOTO/Fauzan/tom. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
JawaPos.com - Atlet panjat tebing Indonesia Veddriq Leonardo mengaku puas dengan penampilannya pada babak kualifikasi speed putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Portmesse Nagoya Exhibition Hall, Aichi, Jepang, Rabu.
Veddriq mengakhiri babak kualifikasi di posisi kelima dengan waktu terbaik 4,78 detik. Ia secara bertahap memperbaiki catatannya dari 5,06 detik pada kesempatan pertama, menjadi 4,99 detik, kemudian 4,89 detik, sebelum menorehkan 4,78 detik pada kesempatan keempat.
"Alhamdulillah bisa menampilkan yang terbaik maksimal tadi. Memang cukup puas, hanya saja tadi agak sedikit kewalahan karena waktu persiapan saya terlalu mepet dengan babak kualifikasi," kata Veddriq setelah lomba usai.
Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu mengatakan kondisi perlombaan yang berlangsung lebih cepat dari perkiraannya sempat membuatnya menyesuikan masa persiapan lomba.
"Ternyata pas perputaran agak lebih cepat, pesertanya enggak terlalu ramai. Tapi bisa teratasi, alhamdulillah," ujar Veddriq.
Ia menyambut positif penampilan rekan satu timnya, Aditya Tri Syahria, yang tampil tercepat pada babak kualifikasi.
Aditya membukukan waktu 4,62 detik pada kesempatan keempat di Lane A. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor Asian Games dan mengantarkannya ke posisi pertama untuk melaju ke babak perempat final.
"Insya Allah optimis lah buat tim Indonesia, apalagi Adit juga memuncaki klasemen kualifikasi dan masuk ke babak berikutnya," kata Veddriq.
Atlet China Jianguo Long menempati posisi kedua dengan catatan waktu 4,64 detik. Di bawah Aditya dan Long, ada atlet China Shouhong Chu di posisi ketiga dengan waktu 4,67 detik, sedangkan wakil Kazakhstan Damir Toktarov menempati urutan keempat dengan 4,76 detik.
Veddriq menilai posisi dalam bagan pertandingan tak terlalu menentukan pada level persaingan tersebut karena selisih waktu antaratlet relatif tipis.
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