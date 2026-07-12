Veddriq Leonardo dan Desak Made Rita Borong Dua Medali Emas di Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2026

JawaPos.com - Indonesia kembali berjaya di panggung dunia. Veddriq Leonardo dan Desak Made Rita Kusuma Dewi kompak mempersembahkan dua medali emas pada seri Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2026 di Prancis. Veddriq menjadi juara nomor speed putra, sedangkan Desak menguasai nomor speed putri.

Kedua atlet Indonesia tampil impresif dalam perlombaan yang berlangsung pada Minggu (12/7/2026) dini hari WIB. Veddriq menjadi juara nomor speed putra, sedangkan Desak meraih gelar di nomor speed putri.

Desak lebih dulu memastikan medali emas usai mengalahkan Giulia Randi pada partai final. Atlet asal Bali tersebut mencatatkan waktu 6,22 detik, sedangkan Randi membukukan waktu 6,51 detik.

"Saya sangat senang. Malam ini saya menampilkan performa terbaik dan hanya menikmati setiap momen. Saya senang bisa mempersembahkan medali emas ini untuk negara dan tim saya. Dalam pikiran saya, saya selalu berkata, mari lakukan yang terbaik," ujar Desak, dikutip dari laman resmi World Climbing, Minggu (12/7/2026).

Setelah itu, giliran Veddriq Leonardo yang memastikan medali emas. Ia mengalahkan junior sekaligus kompatriotnya, Antasyafi Robby Al Hilmi, pada partai final.

Dalam duel sesama wakil Indonesia tersebut, Veddriq mencatatkan waktu 4,89 detik, unggul 0,22 detik atas Antasyafi. Raihan ini menjadi medali emas pertama Veddriq pada seri Kejuaraan Dunia Panjat Tebing musim 2026.

"Saya merasa luar biasa. Saya sangat bersyukur. Ini adalah medali emas pertama saya setelah Olimpiade dan butuh waktu yang cukup lama untuk meraihnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Dukungan mereka sangat berarti bagi saya," ujar Veddriq.

Keberhasilan itu terasa istimewa bagi Veddriq. Pasalnya, ia terakhir kali menjadi juara pada seri Kejuaraan Dunia Panjat Tebing pada 2023 di Amerika Serikat.

Sementara itu, bagi Desak Made Rita, medali emas di Prancis menjadi gelar keduanya pada seri Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2026. Sebelumnya, ia juga menjadi juara pada seri Krakow, Polandia.