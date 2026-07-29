Tim Panjat Tebing Indonesia Bidik Dua Emas di Asian Games 2026, Desak Made Tak Terbebani

JawaPos.com— Tim panjat tebing Indonesia memasang target meraih dua medali emas pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Dua emas tersebut diharapkan datang dari nomor speed dan lead.

Manajer Tim Panjat Tebing Indonesia, Aries Susanti, menilai target tersebut tetap realistis meski persaingan dipastikan lebih ketat dibandingkan edisi sebelumnya.

Menurut Aries, persiapan atlet terus berjalan sesuai program agar peluang meraih hasil terbaik tetap terjaga.

"Kami juga masih memiliki peluang dari nomor lain. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar atlet-atlet kami bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih," ujar Aries.

Target dua emas itu tidak membuat atlet speed putri Desak Made Rita Kusuma Dewi merasa terbebani.

Atlet berusia 25 tahun tersebut mengaku tetap menjalani program latihan seperti biasa tanpa menambah porsi latihan secara mandiri.

"Saya tidak terbebani target dan tidak ada intensitas latihan mandiri juga," kata Desak saat ditemui di Pelatnas Panjat Tebing Indonesia di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Desak menegaskan statusnya sebagai atlet nomor satu dunia disiplin speed putri tidak mengubah pendekatan dalam mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026.

Seluruh program latihan, kata dia, tetap dijalankan sesuai arahan pelatih tanpa ada tambahan latihan di luar jadwal resmi.