Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 30 September 2026 | 20.18 WIB

Pecahkan Rekor Asian Games 2026, Aditya Urutan Pertama Kualifikasi Speed

Atlet panjat tebing Aditya Tri Syahria (kiri) dan Alfian Zuri (kanan) beradu cepat pada babak 16 besar kategori "speed" putra Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Wali Kota Jambi di Danau Sipin, Jambi, Rabu (16/6/2021). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc. - Image

Atlet panjat tebing Aditya Tri Syahria (kiri) dan Alfian Zuri (kanan) beradu cepat pada babak 16 besar kategori "speed" putra Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Piala Wali Kota Jambi di Danau Sipin, Jambi, Rabu (16/6/2021). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.

JawaPos.com - Atlet panjat tebing Indonesia, Aditya Tri Syahria, tampil gemilang dengan memecahkan rekor Asian Games dan sekaligus menempati peringkat pertama babak kualifikasi speed putra panjat tebing Asian Games 2026 di Portmesse Nagoya Exhibition Hall, Aichi, Jepang, Rabu.

Aditya membukukan waktu 4,62 detik pada kesempatan keempat di Lane A. Catatan tersebut mengantarkannya sebagai atlet tercepat dalam babak kualifikasi untuk melaju ke perempat final sekaligus memegang rekor baru Asian Games.

Rekor Asian Games sebelumnya dipegang rekan senegaranya, Veddriq Leonardo, dengan catatan 4,95 detik yang dibuat pada Asian Games Hangzhou pada 3 Oktober 2023.

Aditya pertama kali memecahkan rekor tersebut pada kesempatan pertama ketika mencatat waktu 4,74 detik. Ia kemudian kembali tampil cepat pada kesempatan ketiga dengan 4,70 detik.

Namun, catatan 4,70 detik itu sempat dilewati atlet Tiongkok Jianguo Long yang membukukan waktu 4,64 detik. Long kemudian menempati posisi kedua dalam klasifikasi akhir kualifikasi.

Aditya akhirnya kembali merebut rekor tersebut pada kesempatan keempat. Ia mencatat waktu 4,62 detik atau lebih cepat 0,02 detik dibandingkan catatan Long.

Penampilan Aditya sempat terganggu pada kesempatan kedua setelah dinyatakan melakukan false start (FS). Meski demikian, ia mampu bangkit guna membukukan waktu terbaik pada kesempatan terakhir.

Sementara itu, Veddriq Leonardo mengakhiri kualifikasi di posisi kelima dengan waktu terbaik 4,78 detik. Veddriq secara bertahap memperbaiki catatannya dari 5,06 detik pada kesempatan pertama menjadi 4,99 detik, kemudian 4,89 detik, sebelum menorehkan 4,78 detik pada kesempatan keempat.

Di bawah Aditya dan Long, atlet China Shouhong Chu menempati posisi ketiga dengan waktu 4,67 detik, sementara wakil Kazakhstan Damir Toktarov berada di urutan keempat dengan 4,76 detik.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Fajar Alfian Fokus ke Olimpiade 2028 Usai Asian Games 2026 - Image
Sports

Fajar Alfian Fokus ke Olimpiade 2028 Usai Asian Games 2026

Rabu, 30 September 2026 | 14.10 WIB

Leo/Daniel Raih Emas Asian Games 2026, Komunikasi dan Doa Keluarga Jadi Kunci - Image
Sports

Leo/Daniel Raih Emas Asian Games 2026, Komunikasi dan Doa Keluarga Jadi Kunci

Rabu, 30 September 2026 | 03.56 WIB

Emas Melimpah dari Bulu Tangkis, Menpora Erick Thohir Penasaran Cabor Lain! - Image
Sports

Emas Melimpah dari Bulu Tangkis, Menpora Erick Thohir Penasaran Cabor Lain!

Rabu, 30 September 2026 | 02.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore