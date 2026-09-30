Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 30 September 2026 | 16.22 WIB

Alexander Zverev Puas Usai Alami Tekanan Jelang Match Penentu Laver Cup 2026 Bersama Eropa

Alexander Zverev (Flashscore) - Image

Alexander Zverev (Flashscore)

JawaPos.com – Alexander Zverev mengaku merasakan tekanan menjelang pertandingan penentu Piala Laver melawan Learner Tien.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (29/9), Tekanan tersebut muncul setelah petenis Jerman itu mengalami tiga kekalahan beruntun dalam pertandingan tunggal di Piala Laver, termasuk saat dikalahkan Alex de Minaur sehari sebelumnya.

Zverev akhirnya mengatasi tekanan tersebut dengan mengalahkan Tien dalam dua set langsung sekaligus memastikan tambahan poin penting bagi Tim Eropa.

Zverev mengatakan kemenangan tersebut terasa sangat berarti karena dirinya masih mendapat kepercayaan dari kapten Tim Eropa, Tim Henman, serta seluruh tim untuk tampil pada hari terakhir.

Menurut Zverev, Piala Laver memiliki atmosfer yang berbeda dibandingkan turnamen reguler karena para pemain dapat tampil dengan motivasi dan tekanan yang berbeda ketika membela tim.

Zverev juga merasa sangat puas karena berhasil menuntaskan pertandingan dan membantu Tim Eropa meraih gelar juara.

Piala Laver juga menjadi bagian dari musim yang berkesan bagi Zverev setelah meraih dua gelar Grand Slam pertamanya di Prancis Terbuka dan US Open.

Meski pencapaian tersebut menjadi pengalaman penting dalam kariernya, Zverev menilai keberhasilan di Piala Laver memiliki makna berbeda karena setiap pemain membawa tanggung jawab terhadap rekan setimnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Alexander Zverev Amankan Gelar Laver Cup Keenam untuk Tim Eropa setelah Menaklukkan Learner Tien - Image
Sports

Alexander Zverev Amankan Gelar Laver Cup Keenam untuk Tim Eropa setelah Menaklukkan Learner Tien

Rabu, 30 September 2026 | 15.47 WIB

Laver Cup Soroti Carlos Alcaraz sebagai Aset Penting Tenis yang Perlu Dipertahankan - Image
Sports

Laver Cup Soroti Carlos Alcaraz sebagai Aset Penting Tenis yang Perlu Dipertahankan

Rabu, 30 September 2026 | 14.42 WIB

Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev Tegaskan Tak Ada Pemimpin Utama dalam Tim Eropa Laver Cup 2026 - Image
Sports

Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev Tegaskan Tak Ada Pemimpin Utama dalam Tim Eropa Laver Cup 2026

Minggu, 27 September 2026 | 04.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore