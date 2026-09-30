Alexander Zverev Puas Usai Alami Tekanan Jelang Match Penentu Laver Cup 2026 Bersama Eropa

JawaPos.com – Alexander Zverev mengaku merasakan tekanan menjelang pertandingan penentu Piala Laver melawan Learner Tien.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (29/9), Tekanan tersebut muncul setelah petenis Jerman itu mengalami tiga kekalahan beruntun dalam pertandingan tunggal di Piala Laver, termasuk saat dikalahkan Alex de Minaur sehari sebelumnya.

Zverev akhirnya mengatasi tekanan tersebut dengan mengalahkan Tien dalam dua set langsung sekaligus memastikan tambahan poin penting bagi Tim Eropa.

Zverev mengatakan kemenangan tersebut terasa sangat berarti karena dirinya masih mendapat kepercayaan dari kapten Tim Eropa, Tim Henman, serta seluruh tim untuk tampil pada hari terakhir.

Menurut Zverev, Piala Laver memiliki atmosfer yang berbeda dibandingkan turnamen reguler karena para pemain dapat tampil dengan motivasi dan tekanan yang berbeda ketika membela tim.

Zverev juga merasa sangat puas karena berhasil menuntaskan pertandingan dan membantu Tim Eropa meraih gelar juara.

Piala Laver juga menjadi bagian dari musim yang berkesan bagi Zverev setelah meraih dua gelar Grand Slam pertamanya di Prancis Terbuka dan US Open.