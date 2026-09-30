Alexander Zverev Amankan Gelar Laver Cup Keenam untuk Tim Eropa setelah Menaklukkan Learner Tien

Tim Eropa menjuarai Lever Cup 2026 (Flashscore)
JawaPos.com – Alexander Zverev berperan penting dalam keberhasilan Tim Eropa merebut kembali gelar Laver Cup setelah mengalahkan petenis Amerika Serikat, Learner Tien, dalam dua set langsung di O2 Arena, London.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (29/9), Kemenangan dengan skor 7-6(3), 6-3 tersebut memastikan Tim Eropa mengalahkan Tim Dunia dengan skor 13-5 sekaligus meraih gelar keenam sepanjang sejarah turnamen.
Hasil tersebut menandai keberhasilan keempat Zverev dalam mengamankan poin penentu bagi Tim Eropa di ajang Laver Cup.
Sebelum Zverev tampil, Flavio Cobolli dan Jakub Mensik membawa Tim Eropa semakin dekat dengan gelar setelah mengalahkan pasangan Taylor Fritz dan Alex de Minaur dengan skor 7-5, 6-3.
Zverev kemudian tampil dalam pertandingan yang bernilai tiga poin dan berhasil menuntaskan perlawanan Tien untuk memastikan kemenangan Tim Eropa sebelum dua pertandingan tunggal berikutnya dimainkan.
Seusai pertandingan, Zverev memberikan apresiasi kepada rekan-rekan setimnya dan menyebut kekompakan serta kerja sama tim menjadi faktor penting dalam keberhasilan mereka.
Kemenangan tersebut memperpanjang dominasi Tim Eropa yang sebelumnya telah menjuarai Laver Cup pada 2017, 2018, 2019, 2021, dan 2024, sementara Tim Dunia meraih gelar pada 2022, 2023, dan 2025.
Zverev mengaku mendapat kepercayaan diri karena masih memiliki Carlos Alcaraz sebagai salah satu opsi untuk mengakhiri pertandingan apabila dirinya belum berhasil memastikan kemenangan.
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