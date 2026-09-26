Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev Tegaskan Tak Ada Pemimpin Utama dalam Tim Eropa Laver Cup 2026

Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev (Instagram @tennis365_net_official)
JawaPos.com – Carlos Alcaraz dan Alexander Zverev menolak anggapan bahwa keduanya menjadi pemain utama yang harus membawa Tim Eropa meraih kembali trofi Laver Cup 2026.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (25/9), Menjelang turnamen yang berlangsung di O2 Arena, London, Alcaraz menegaskan bahwa tidak ada pemain yang berstatus sebagai pemimpin dalam tim tersebut.
Petenis Spanyol itu mengatakan seluruh anggota tim memiliki kemampuan dan berusaha saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.
Alcaraz menilai dirinya tidak memiliki peran khusus sebagai pemimpin meskipun menjadi salah satu pemain paling berprestasi dalam skuad Eropa.
Sementara itu, Zverev yang telah mengikuti setiap edisi Laver Cup mengaku statusnya sebagai juara Grand Slam tidak banyak mengubah perannya dalam kompetisi beregu tersebut.
Petenis Jerman itu menegaskan bahwa para pemain memahami hal yang diperlukan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan hanya dapat dicapai secara bersama-sama.
Zverev menyebut pencapaian pribadinya pada tahun ini memang memberikan kepuasan tersendiri, tetapi fokusnya di Laver Cup tetap tertuju pada kepentingan Tim Eropa.
Alcaraz dan Zverev sama-sama menekankan pentingnya kerja sama seluruh pemain untuk mencapai target mengangkat trofi Laver Cup dan membawanya kembali ke Eropa.
Dengan demikian, kedua petenis tersebut memilih mengesampingkan peran individu dan menempatkan perjuangan tim sebagai prioritas utama.
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