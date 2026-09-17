Carlos Alcaraz Amankan Tiket Nitto ATP Finals untuk Musim Kelima secara Berturut-turut

Carlos Alcaraz (Instagram @carlitosalcarazz)
JawaPos.com – Carlos Alcaraz memastikan tempat di Nitto ATP Finals untuk musim kelima secara berturut-turut dan bergabung dengan Jannik Sinner serta Alexander Zverev.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (17/9), Kepastian tersebut diperoleh setelah Alcaraz dijamin finis di posisi 20 besar PIF ATP Live Race To Turin, sehingga berhak tampil dalam turnamen penutup musim.
Alcaraz menjadi juara Australian Open tahun ini dan melengkapi daftar tiga pemain yang telah memastikan kualifikasi menuju Nitto ATP Finals.
Petenis Spanyol berusia 23 tahun itu menjalani musim yang mengesankan dengan mencatatkan rekor menang-kalah 26-4 berdasarkan Infosys ATP Win/Loss Index.
Selain meraih gelar di Melbourne Park dan Doha, Alcaraz juga berhasil mencapai final ATP Masters 1000 di Monte-Carlo sebelum kemudian mengalami cedera pergelangan tangan.
Setelah pulih, Alcaraz mencapai perempat final US Open, tetapi harus mengakui keunggulan Ben Shelton melalui tie-break pada set terakhir.
Alcaraz memiliki rekor 7-5 dalam penampilannya di Nitto ATP Finals dan mencapai final untuk pertama kalinya pada musim lalu sebelum dikalahkan Sinner.
Turnamen penutup musim tersebut kembali digelar di Inalpi Arena pada 15-22 November, dengan Alcaraz, Sinner, dan Zverev menjadi tiga pemain yang telah memastikan tempat.
Kelolosan Alcaraz sekaligus memperpanjang konsistensinya tampil dalam turnamen akhir musim sejak pertama kali berpartisipasi.
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