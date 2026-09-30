The Padelpreneur Cup, Basnom Womenpreneur BPD Hipmi Jatim Perluas Jejaring Lewat Olahraga

Pemenang turnamen The Padelpreneur Cup 2026 usai penyerahan trofi di Platinum Padel, Surabaya, Minggu (27/9) malam. (Narendra Prasetya/Jawa Pos)
JawaPos.com - Basnom Womenpreneur BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jatim sudah menggelar The Padelpreneur Cup 2026 edisi perdana pada Jumat (25/9) hingga Minggu (27/9) malam.
Turnamen di Padel Platinum, Golden City Mall, Surabaya, itu sukses menyedot animo peserta sebanyak 214 tim atau 428 orang.
Ketua Basnom Womenpreneur BPD Hipmi Jatim Margaret Srijaya menyebut, The Padelpreneur Cup 2026 telah melebihi ekspektasi.
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Baik dari sisi jumlah peserta yang melebihi target, demikian pula bobot dari level permainan yang kompetitif.
Selain itu, animo penonton untuk menyaksikan turnamen padel juga sangat tinggi selama tiga hari turnamen.
”Jika dirasa hasilnya positif, maka tidak menutup kemungkinan agenda ini (The Padelpreneur Cup) bakal kami jadikan sebagai ajang tahunan,” sebut Margaret.
Hasil yang positif bukan hanya dari arena, tapi juga didapat dari kegiatan Business Activation yang digelar di VIP lounge Platinum Padel selama The Padelpreneur Cup 2026 ini digelar.
Hampir setiap agenda selalu menyedot animo besar.
Kegiatan tersebut antara lain workshop, kelas pengembangan diri, personal branding, dan Business Speed Dating.
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