The Padelpreneur Cup, Hipmi Jatim Gabungkan Padel dan Entrepreneurship

JawaPos.com - Basnom Womenpreneur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jatim menyelenggarakan turnamen padel bertajuk The Padelpreneur Cup 2026.

Turnamen berlangsung di Platinum Padel, Golden City Mall, Surabaya, mulai Jumat (25/9) hingga Minggu (27/9), diikuti lebih dari 200 pasang pemain.

Mereka bertanding dalam sembilan kategori yang berbeda. Yaitu di kategori Rookie, Beginner, Low Bronze, High Bronze, High Silver–Low Gold, KU12, KU14, Couplepreneur, dan Upper Beginner to Low Bronze Mix.

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Tidak hanya dari Surabaya, peserta turnamen padel tersebut berasal dari kota atau kabupaten lain di Jatim.

Banyak juga entrepreneur dari Basnom Womenpreneur BPD Hipmi Jatim yang mengikutinya.

”Kami ingin menggabungkan antara olahraga padel yang sedang tren saat ini dengan entrepreneurship,” sebut Irmadita Citrashanty, ketua panitia The Padelpreneur Cup 2026.

”Sehingga, dalam acara ini, selain turnamen padel, juga ada Business Activation yang dapat diikuti para peserta,” imbuh Irma, sapaan akrab Irmadita.

Kegiatan yang berkaitan dengan bisnis dan entrepreneurship pun juga beragam, mulai dari kelas personal branding dan business talk yang menghadirkan banyak entrepreneur, hingga workshop.