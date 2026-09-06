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Narendra Prasetya
Minggu, 6 September 2026 | 14.35 WIB

Sukses di Edisi Perdana, Komunitas Padel Papa Sakaw Akan Konsisten Gelar Turnamen

Peserta turnamen mini padel yang digelar komunitas Papa Sakaw berfoto bersama sebelum turnamen yang digelar di Padel &amp; Friends, Surabaya, Sabtu (5/9). (Narendra Prasetya/Jawa Pos) - Image

Peserta turnamen mini padel yang digelar komunitas Papa Sakaw berfoto bersama sebelum turnamen yang digelar di Padel &amp; Friends, Surabaya, Sabtu (5/9). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)

JawaPos.com - Komunitas padel Papa Sakaw jadi satu dari ratusan komunitas padel di Surabaya dan sekitarnya yang rutin menggelar turnamen.

Sabtu (5/9), Papa Sakaw menggelar turnamen mini pertama di Padel & Friends, Surabaya.

Turnamen diikuti 32 pasang atau 64 player, terbagi dalam tiga kategori Low Bronze, High Bronze, dan Beginner.

Dari ke-64 player tersebut, kebanyakan dari anggota Papa Sakaw dan banyak juga player yang bukan anggota komunitas Papa Sakaw mengikuti turnamen ini.

"Setelah melihat antusiasmenya, kalau bisa dua bulan sekali kami menggelar turnamen," sebut Erick Sunur, kapten komunitas padel Papa Sakaw.

Untuk menggelar turnamen, Erick dibantu Ronny Surya sebagai ketua panitia menyusun data-data anggota komunitas Papa Sakaw dan menyusun bagan pertandingan.

Erick menyebut, setiap turnamen bakal bisa menyedot member baru.

"Dengan melihat keseruan turnamen ini dari akun Instagram kami, mereka akan berminat bergabung dengan kami," tambah Erick, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Padel & Friends tersebut. 

Ketua Pengprov Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) Jatim Rudie Risdianto yang juga turut berpartisipasi dalam turnamen mini Papa Sakaw itu pun mengapresiasi turnamen edisi perdana tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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