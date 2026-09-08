Alumni FH Trisakti '99 Gelar Turnamen Padel Ngedadak Padel Buat Jaga Silaturahmi

Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 1999 gelar turnamen padel di HQ Padel & Tennis, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 1999 gelar turnamen padel bertajuk Ngedadak Padel untuk menjaga silaturahmi.
Acara digelar Minggu (6/9) di HQ Padel & Tennis, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Uniknya, peserta boleh mengajak pasangan untuk turun di nomor ganda campuran.
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Turnamen diikuti 16 fixed partner dan mixed partner yang dibagi 4 grup.
Suasana berlangsung kompetitif tapi tetap kekeluargaan.
”Intinya ini untuk menjaga silaturahmi. Kami angkatan 99 memang sering kumpul-kumpul, dan kali ini padel. Apalagi padel sekarang lagi digemari laki-laki dan perempuan,” ujar panitia Mega Ruhapy.
Meski ajang silaturahmi, panitia serius menyiapkan acara seperti ada podium, medali, dan hadiah untuk juara 1, 2, dan 3.
Arie Pujianto, motor penggerak kegiatan olahraga alumni, menyebut angkatan 99 memang aktif.
”Kami dari zaman kuliah udah akur. Udah 25 tahun lebih. Sekarang coba main padel karena para istri juga bisa ikut,” kata Arie.
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Jawa Pos
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