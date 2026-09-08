Alumni FH Trisakti '99 Gelar Turnamen Padel Ngedadak Padel Buat Jaga Silaturahmi

JawaPos.com - Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 1999 gelar turnamen padel bertajuk Ngedadak Padel untuk menjaga silaturahmi.

Acara digelar Minggu (6/9) di HQ Padel & Tennis, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Uniknya, peserta boleh mengajak pasangan untuk turun di nomor ganda campuran.

16 Pasang Alumni Adu Skill di Lapangan Turnamen diikuti 16 fixed partner dan mixed partner yang dibagi 4 grup.

Suasana berlangsung kompetitif tapi tetap kekeluargaan.

”Intinya ini untuk menjaga silaturahmi. Kami angkatan 99 memang sering kumpul-kumpul, dan kali ini padel. Apalagi padel sekarang lagi digemari laki-laki dan perempuan,” ujar panitia Mega Ruhapy.

Meski ajang silaturahmi, panitia serius menyiapkan acara seperti ada podium, medali, dan hadiah untuk juara 1, 2, dan 3.

Arie Pujianto, motor penggerak kegiatan olahraga alumni, menyebut angkatan 99 memang aktif.