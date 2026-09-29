Emas Melimpah dari Bulu Tangkis, Menpora Erick Thohir Penasaran Cabor Lain!

Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, meraih medali emas Asian Games 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengapresiasi pencapaian cabang olahraga bulu tangkis yang kembali sukses mempersembahkan medali emas di Asian Games 2026. Menpora Erick pun menantikan janji medali emas dari cabor lain.
Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, berhasil menyumbangkan medali emas ketiga untuk Tim Merah Putih. Kepastian tersebut didapat setelah Leo/Daniel mengalahkan wakil Tiongkok, Liang Weikeng/Wang Chang dalam tiga gim dengan skor 19-21, 21-13, 18-21.
“Alhamdulillah, emas ketiga untuk Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, berhasil mempersembahkan medali emas untuk Merah Putih setelah mengalahkan pasangan China di partai final,” ujar Menpora Erick dalam keterangannya, Selasa (29/9).
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Menpora Erick menyebut keberhasilan Leo/Daniel memiliki nilai sejarah bagi bulu tangkis Indonesia. Pasalnya, emas ganda putra Asian Games kembali milik Indonesia setelah terakhir kali diraih Kevin Sanjaya/Marcus Fernaldi Gideon pada edisi 2018 di Jakarta.
“Kemenangan ini sekaligus mengembalikan emas ganda putra Asian Games ke Indonesia setelah terakhir diraih pada 2018. Selamat dan terima kasih atas perjuangannya. Ini prestasi yang membanggakan untuk Indonesia,” jelas Menpora Erick.
Sukses Leo/Daniel sekaligus membuat cabor bulu tangkis melampaui target awal yang disepakati Kemenpora, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta para pengurus cabor. Cabor bulu tangkis ditargetkan awal meraih satu medali emas, namun berhasil membawa pulang dua keping emas.
“Saya memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada tim bulu tangkis Indonesia. Target kita adalah satu emas, tetapi hari ini cabor bulu tangkis sudah mampu mempersembahkan dua emas. Ini semua berkat komitmen, kerja keras atlet, pelatih, ofisial, pengurus federasi, serta seluruh tim yang telah mempersiapkan kontingen secara serius menghadapi Asian Games,” tutur Menpora Erick.
Selain bulu tangkis, Menpora Erick juga memberikan apresiasi kepada cabor angkat besi yang telah memenuhi target satu medali emas. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa target yang disepakati bersama dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk memberikan hasil terbaik.
Lebih jauh, Menpora Erick menegaskan perjuangan kontingen Indonesia di Asian Games 2026 belum berakhir. Kemenpora masih menantikan kontribusi cabor lain yang berpeluang mempersembahkan medali emas untuk Merah Putih.
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Jawa Pos
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