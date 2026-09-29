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Antara
Selasa, 29 September 2026 | 23.23 WIB

Asian Games 2026: I Made Pajar Ariyana Raih Medali Perak Surfing

Atlet selancar ombak Indonesia I Made Pajar Ariyani berfoto bersama medali perak seusai perlombaan final surfing shortboard putra di Tahara, Aichi, Jepang, Selasa (29/9/2026). (ANTARA/Arindra Meodia) - Image

Atlet selancar ombak Indonesia I Made Pajar Ariyani berfoto bersama medali perak seusai perlombaan final surfing shortboard putra di Tahara, Aichi, Jepang, Selasa (29/9/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)

JawaPos.com - Atlet selancar ombak Indonesia I Made Pajar Ariyana raih medali perak nomor shortboard putra Asian Games 2026 setelah kalah dari wakil tuan rumah Kanoa Igarashi pada babak final di Tahara, Aichi, Jepang, Selasa.

"Bangga kepada diri sendiri, tentunya bangga untuk pertama kalinya ikut Asian Games lolos ke final,” kata Pajar.

“Dari awal kita latihan sama coach Dylan, sama coach Arya, sama coach Gabby, itu udah ngerasain sih feeling-nya dapat medali, karena badan fit.”

Pajar mengumpulkan total nilai 10,40 poin dari dua ombak terbaik, masing-masing 5,17 dan 5,23 poin. Sementara Igarashi memastikan medali emas setelah mencatatkan total 12,87 poin dari dua ombak dengan nilai 6,67 dan 6,20 poin.

Igarashi membuka persaingan final dengan mencatatkan nilai 6,67 pada ombak pertamanya pada menit keempat. Ia kemudian memperoleh nilai 0,50 pada ombak kedua sehingga total sementara menjadi 7,17 poin.

Pajar baru mendapatkan ombak pada saat pertandingan memasuki sekitar menit ke-10. Ia mencatatkan nilai 5,17 dari ombak tersebut dan kemudian memperoleh kesempatan kedua dengan nilai 0,93.

Igarashi kembali menemukan ombak yang menghasilkan nilai 6,20. Tambahan tersebut membuat total perolehan nilainya menjadi 12,87 poin dan menempatkannya dalam posisi teratas.

Pajar kemudian tampil baik dengan mendapatkan nilai tertinggi 5,23 poin. Namun, total nilainya yang mencapai 10,40 poin masih terpaut 2,47 poin dari Igarashi.

Dalam daftar hasil akhir, Igarashi menempati posisi pertama dengan 12,87 poin, sementara Pajar berada di posisi kedua dengan 10,40 poin.

Editor: Banu Adikara
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