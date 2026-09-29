Leo/Daniel Sumbang Emas Ketiga Indonesia di Asian Games 2026

Ganda putra Indonesia, Leo/Daniel, berhasil melaju ke final hingga meraih medali emas di Asian Games 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, menyumbang medali emas untuk Kontingen Merah Putih di Asian Games 2026. Kepastian itu didapat setelah mereka bungkam wakil Tiongkok, Liang Wei Keng/Wang Chang, pada partai final bulu tangkis nomor perorangan.
Medali tersebut menjadi medali emas ketiga bagi Indonesia di Asian Games 2026. Dua emas sebelumnya dipersembahkan melalui cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putra yang juga diikuti Leo/Daniel, serta Rahmat Erwin Abdullah dari cabor angkat besi.
Tambahan satu keping medali emas dari Leo/Daniel membuat Indonesia kini secara keseluruhan mengoleksi 30 medali di Asian Games 2026. Rinciannya, tiga medali emas, tujuh perak, dan 20 keping perunggu.
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Leo/Daniel naik podium tertinggi setelah susah payah kalahkan Liang/Wang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang pada Selasa (29/9/2026). Pasangan ganda putra Pelatnas PBSI Cipayung tersebut menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 19-21, 21-13, 21-18.
Leo/Daniel langsung tampil agresif sejak awal gim pertama, tetapi Liang/Wang memberikan perlawanan sengit. Jual beli serangan membuat Leo/Daniel kesulitan mengembangkan permainan hingga tertinggal 7-11 saat interval.
Selepas jeda, Liang/Wang mampu mempertahankan momentum dan membuat Leo/Daniel kesulitan mengejar. Duet Tiongkok itu akhirnya merebut gim pertama dengan kemenangan 21-19.
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Memasuki gim kedua, Leo/Daniel tampil lebih trengginas dan langsung unggul 7-4. Permainan konsisten membuat mereka mampu menjaga keunggulan hingga interval 11-8.
Liang/Wang kesulitan mengembangkan permainan setelah jeda. Sejumlah pengembalian yang kurang akurat membuat mereka kehilangan poin dan Leo/Daniel menutup gim kedua dengan kemenangan 21-13.
Pada gim penentuan, Leo/Daniel kembali tampil agresif dan unggul 14-11. Meski sempat kehilangan momentum di penghujung laga, Leo/Daniel tetap mampu menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan 21-18.
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