Asian Games 2026: Bergairah Tapi Gagal Manfaatkan Momentum, Amri/Nita Tetap Syukuri Medali Perak

JawaPos.com - Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, menelan kekalahan dari pasangan Tiongkok, Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin, di laga final bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2026. Mereka tetap bersyukur dengan torehan medali perak yang berhasil diraih.

Amri/Nita menelan kekalahan dalam dua gim langsung dari Jiang/Wei dengan skor 19-21, dan 8-21 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang pada Selasa (29/9/2026). Kekalahan yang cukup menyakitkan, namun patut disyukuri karena menambah pundi-pundi medali perak Indonesia di Asian Games 2026.

Amri/Nita mengungkapkan bahwa kegagalan dalam memenangkan gim pertama menjadi momen penting di laga tersebut. Pasalnya, mereka sempat memimpin 19-16 sebelum kena comeback. Kekalahan tersebut berpengaruh besar pada jalannya pertandingan di gim kedua melawan Jiang/Wei.

“Bersyukur walau hasilnya tidak yang kami harapkan. Final tadi kami merasa excited, sangat bergairah dari awal. Di gim pertama kami sempat unggul 19-16 tapi kami gagal memanfaatkan momentum. Itu jadi titik balik mereka, mereka jadi berani mengembangkan pola permainan mereka sementara kami tidak bisa lepas dari tekanan sampai gim kedua selesai,” kata Amri dalam keterangan PBSI, Selasa (29/9).

Anak didik Nova Widianto tersebut mengungkapkan bahwa komunkasi menjadi salah satu senjata utama mereka bisa melaju hingga partai final.

“Menurut kami kunci bisa ke final adalah berkomunikasi satu sama lain, mempercayai satu sama lain. Saya dan Nita selalu berkata, kami bisa melakukannya di setiap poin, kami bisa melakukannya di setiap pertandingan, kami fokus di setiap poin untuk mendapatkan poin berikutnya,” terang Amri.

Bagi Amri/Nita, hasil ini memperpanjang tren positif mereka setelah sebelumnya meraih medali perunggu di Kejuaraan Dunia 2026. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung ini berharap bisa mempertahankan tren positifnya hingga meraih podium tertinggi pada turnamen-turnamen berikutnya.

“Dengan capaian yang baik di Kejuaraan Dunia dan Asian Games, kami berharap ke depan kami bisa konsisten ke depan dan mencapai hasil yang lebih dari ini,” ujar Amri.