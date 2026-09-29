Asian Games 2026: I Made Pajar Ariyana Lolos ke Final Shortboard Surfing Putra

JawaPos.com - Atlet selancar ombak Indonesia I Made Pajar Ariyana melaju ke final nomor shortboard putra Asian Games 2026 setelah mengalahkan wakil Filipina Jayuard Alciso pada babak semifinal.

"Satu langkah lagi," ujar Pajar seusai perlombaan di Tahara, Aichi, Jepang, Selasa.

Dalam heat semifinal, Pajar tampil dominan dengan mengumpulkan total nilai 13,60 poin dari dua ombak, masing-masing 7,00 dan 6,60 poin.

Pajar mengungguli Alciso yang mencatatkan total 12,37 poin, dengan perolehan 6,67 poin pada ombak pertama dan 5,70 poin pada ombak kedua. Hasil tersebut mengantarkan Pajar ke babak final untuk menghadapi peselancar Jepang Kanoa Igarashi.

Igarashi melaju ke final setelah mencatatkan skor tertinggi 18,33 poin saat menghadapi wakil Filipina Toby Espejon yang hanya mengumpulkan 5,83 poin.

Sementara itu, peselancar putri Indonesia Jasmine Michelle Studer harus terhenti di semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Mirai Ikeda.

Ikeda membukukan total nilai 10,83 poin, sedangkan Jasmine mengumpulkan 8,17 poin dari dua ombak.

Dengan hasil tersebut, Jasmine masih memiliki kesempatan untuk meraih medali perunggu dan akan kembali bertanding pada perebutan tempat ketiga.