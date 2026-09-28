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Risma Azzah Fatin
Selasa, 29 September 2026 | 04.11 WIB

Stephen Curry Resmi Bertahan di Warriors Setelah Menandatangani Kontrak Baru Senilai Rp 1,9 Triliun

Stephen Curry (Flashscore) - Image

Stephen Curry (Flashscore)

JawaPos.com – Golden State Warriors resmi memberikan perpanjangan kontrak selama dua tahun kepada Stephen Curry dengan nilai USD 116 juta atau sekitar Rp1,937 triliun, termasuk opsi pemain untuk musim 2028/29.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (28/9), Kesepakatan tersebut membuat Curry tetap menjadi bagian Warriors setelah kontraknya sebelumnya dijadwalkan berakhir, sekaligus memperpanjang kiprahnya bersama tim yang telah dibelanya sepanjang karier NBA.

Pemain berusia 38 tahun itu sebelumnya dijadwalkan menerima gaji USD 62,5 juta atau sekitar Rp1,044 triliun pada musim mendatang sebelum berstatus sebagai pemain bebas transfer.

Perpanjangan kontrak tersebut memiliki nilai sekitar USD 20 juta atau Rp334 miliar lebih rendah dibandingkan jumlah yang sebelumnya diproyeksikan diterima Curry.

Curry sebelumnya menegaskan bahwa persoalan kontrak tidak akan memengaruhi penampilannya maupun persiapan Warriors menghadapi musim baru.

Pemain yang dikenal sebagai salah satu penembak tiga angka terbaik dalam sejarah NBA itu masih berupaya membawa Warriors meraih gelar juara kelima sepanjang kariernya.

Curry merupakan pemimpin sepanjang masa Warriors dalam perolehan poin dengan 26.528 angka dan assist dengan 6.743, serta menjadi pemegang rekor NBA untuk tembakan tiga angka berhasil dengan 4.248.

Pemain yang 12 kali terpilih sebagai All-Star dan dua kali meraih penghargaan MVP tersebut juga berpeluang masuk 20 besar sepanjang masa NBA dalam kategori poin dan assist.

Editor: Novia Tri Astuti
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