7 Alasan Mengapa Sebagian Orang Tetap Bertahan Meski Sahabatnya Pergi Meninggalkan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang mampu pergi ketika sebuah persahabatan mulai berubah.

Ada orang yang ketika sahabatnya menjauh, memilih menerima keadaan dan melanjutkan hidup. Namun, ada pula yang tetap bertahan. Mereka masih mengingat, masih berharap, masih membuka pintu komunikasi, bahkan setelah sahabatnya pergi meninggalkan mereka.

Bagi orang lain, sikap seperti ini terkadang terlihat sulit dipahami.

“Kenapa masih bertahan?”

“Bukankah lebih baik melupakan saja?”

“Kalau dia sudah pergi, mengapa masih menunggunya?”

Padahal, dari sudut pandang psikologi, seseorang tidak selalu bertahan karena lemah. Ada berbagai proses emosional yang membuat seseorang membutuhkan waktu lebih panjang untuk melepaskan sebuah hubungan yang bermakna.

Persahabatan bukan sekadar interaksi sosial. Bagi sebagian orang, sahabat dapat menjadi tempat berbagi cerita, sumber rasa aman, bagian dari identitas diri, bahkan seseorang yang hadir dalam berbagai fase penting kehidupan.

Karena itu, ketika hubungan tersebut tiba-tiba berakhir, yang hilang bukan hanya seorang teman. Seseorang juga bisa merasa kehilangan rutinitas, kenangan, rasa aman, dan gambaran tentang masa depan yang selama ini dibangun bersama.