5 Cara Bertahan Menjalani Hari Saat Rutinitas Biasa Terasa Berat Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Ada masa ketika hal-hal yang biasanya terasa sederhana tiba-tiba menjadi begitu berat.

Bangun dari tempat tidur terasa membutuhkan tenaga lebih besar. Mandi, bekerja, kuliah, memasak, membalas pesan, atau sekadar membereskan kamar terasa seperti daftar tugas yang tidak ada habisnya. Bahkan aktivitas yang sebelumnya kita sukai pun mungkin tidak lagi memberikan rasa ringan seperti biasanya.

Pada saat seperti itu, kita sering bertanya kepada diri sendiri, "Kenapa sekarang semuanya terasa berat?"

Pertanyaan tersebut tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Kondisi psikologis seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari stres yang menumpuk, kurang tidur, tekanan pekerjaan, masalah hubungan, perubahan hidup, kelelahan emosional, sampai terlalu lama memaksakan diri untuk tetap berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Yang perlu dipahami adalah: merasa berat menjalani rutinitas tidak selalu berarti kita malas, lemah, atau tidak cukup bersyukur.

Kadang-kadang, tubuh dan pikiran memang sedang meminta kita untuk berhenti sejenak dan mengurangi beban.

Psikologi memberikan sejumlah cara untuk membantu seseorang melewati hari ketika energi mental sedang rendah. Tujuannya bukan selalu membuat hari tersebut menjadi produktif atau menyenangkan. Pada beberapa hari, tujuan yang lebih realistis adalah melewati hari dengan cara yang cukup baik tanpa terlalu keras kepada diri sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat lima cara yang dapat dicoba.

1. Turunkan standar hari itu: tidak semua hari harus menjadi hari yang produktif