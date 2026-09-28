Indonesia Juara Umum Berkuda Memanah IHAA Greater Asian Championship 2026 di Moskow

JawaPos.com - Timnas Berkuda Memanah Indonesia meraih juara umum pada International Horseback Archery Alliance (IHAA) Asian Greater Championship 2026 di Moskow, Rusia.
"Prestasi ini sangat membanggakan karena menjadi terbaik di Greater Asia, yakni seluruh Asia dan juga beberapa negara Eropa," kata Ketua Umum Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (FN Pordasi) Berkuda Memanah Indonesia Triwatty dilansir dari Antara, Senin (28/9).
Dalam ajang yang berlangsung 25-27 September itu, atlet-atlet binaan FN Pordasi tampil dominan untuk merebut tujuh medali emas, tiga medali perak, dan tiga medali perunggu, dari tiga nomor pertandingan yakni young rider, senior, dan junior.
Atlet Tio Fawaz Ananta menyumbangkan tiga medali emas untuk Indonesia pada kategori senior melalui nomor raid 233, tower 90.
Pada kategori young rider, Hammas Syauqi Syahid berhasil meraih satu medali emas pada hunt track dan dua medali perak pada raid 233.
Sementara, atlet termuda Dzaakir Alhanif yang turun pada kategori junior, menyumbangkan satu medali perak pada hunt track, serta tiga medali perunggu masing-masing dari raid 233, tower 90.
Hasil tersebut sekaligus menempatkan Indonesia di puncak klasemen, unggul atas tuan rumah Rusia dan Kazakhstan.
Triwatty menyampaikan terima kasih kepada para atlet dan pelatih yang telah bekerja keras menorehkan prestasi untuk Merah Putih di panggung internasional.
Dia menjelaskan, partisipasi Indonesia pada kejuaraan di Moskow bukan hanya mengejar podium, namun juga memperkuat posisi Indonesia dalam peta perkembangan olahraga berkuda memanah internasional.
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